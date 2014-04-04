Eski milletvekili Başeğmez: Twitter namert meydanı

Eski Milletvekili ve AKP’nin Şişli Belediyesi Başkan adayı Mukadder Başeğmez Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile yeniden erişime açılan Twitter’ı “namert meydanı” olarak tanımladı. Başeğmez, “Gördüğüm kadarıyla ruh hastası olacağız hepimiz. İsteyen istediğine rahatça sövebiliyor. Twitter’ın olumlu hiçbir alanda kullanılacağını sanmıyorum” dedi.

A Haber’de yayınlanan Birsu Eren’in moderatörlüğündeki ‘Aklın Yolu’nda konuşan Mukadder Başeğmez’in Twitter ile ilgili açıklamaları açıklamaları şöyle:

‘Twitter namert alanı’

Twitter, başıbozuk bir yer, namert alanı gibi bir şey. Eskiden taahhütlü mektup gönderilirken postacı kabul etmezdi, “Gönderen kim? Yaz kardeşim” derdi. Twitter’ın sanatla ilgisi var mı? Twitter kapatılırsa sanatkarların eli mi tutulmuş oluyor? İlimle, demokrasiyle, ekonomiyle ilgisi var mı? Tamamen sokak arasında küfredip kaçan çocuklar gibi. Yazıyorlar, kaçıyorlar. Bunun adı ne? Sanı ne? Sözünün arkasında duracak kadar mert midir, cesur mudur? Hukuku, ahlakı yerli yerinde midir, yoksa gerçekten bir namert alanı, sövüp kaçan kalleş bir tip midir? Gördüğüm kadarıyla ruh hastası olacağız hepimiz. İsteyen istediğine rahatça sövebiliyor. Twitter’ın olumlu hiçbir alanda kullanılacağını sanmıyorum. Fakat bizim milletimiz olgun, mayası temiz. Bu tür pisliklere bulaşmaz. Absorbe eder.