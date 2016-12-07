Eski milletvekili adayı başından vurulmuş halde bulundu!

MHP'den bir dönem milletvekili adayı olan Ali Derindağ, Kağıthane'deki iş yerinde kafasından silahla vurulmuş olarak bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü kursu sahibi Ali Derindağ’ın tabancayla kendine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Ali Derindağ’ın 2015 Genel Seçimleri’nde MHP Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den İstanbul 2.Bölge 7. Sıra Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

T24'ün notu: Haberin ilk halinde Derindağ'ın eski milletvekili olduğu belirtilmiş, daha sonra gelen bilgi ile eski milletvekili adayı olduğu bilgisiyle haber düzeltilmiştir.