T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski milletvekili adayı başından vurulmuş halde bulundu!

Ali Derindağ, iş yerinde ölü bulundu

07 Aralık 2016 03:24

MHP'den bir dönem milletvekili adayı olan Ali Derindağ, Kağıthane'deki iş yerinde kafasından silahla vurulmuş olarak bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü kursu sahibi Ali Derindağ’ın tabancayla kendine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Ali Derindağ’ın 2015 Genel Seçimleri’nde MHP Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’den İstanbul 2.Bölge 7. Sıra Milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

T24'ün notu: Haberin ilk halinde Derindağ'ın eski milletvekili olduğu belirtilmiş, daha sonra gelen bilgi ile eski milletvekili adayı olduğu bilgisiyle haber düzeltilmiştir.

 

ETİKETLER

ali derindağkimdirmhpsilahlı saldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24