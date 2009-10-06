Eski MHP'li vekil cezaevine konuldu

'Siyasi hürriyeti tahdit'' suçundan hakkında kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunan ve bugün Esenboğa Havalanında yakalanan eski MHP milletvekili Cemal Enginyurt, Kalecik Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna konuldu.

10. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için TBMM Başkanlığına giden Sadi Somuncuoğlu'nu engellediği gerekçesiyle Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 20 ay hapis cezasına çarptırılan Enginyurt, Esenboğa Havalimanı'nda göz altına alındıktan sonra Ankara Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada infaz işlemleri tamamlanan Enginyurt, Kalecik'e götürülerek cezaevine konuldu.

Enginyurt, Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ''Siyasi hürriyeti tahdit'', ''Görevli memurlara cebir ve şiddet, tehdit ve mukavemet'' ile ''kamu malına ızrar'' suçlarından yargılanarak 20 ay hapis ve para cezasına çarptırılmış, Yargıtay 9. Ceza Dairesi de bu kararı onamıştı.