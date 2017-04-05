Eski MHP'li Ümit Özdağ: 'Evet' çıkarsa ülkenin adı 'Federal Anadolu Devleti' olacak

MHP'den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 16 "Önümüzdeki dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin adının ve bunun adının Federal Anadolu Devleti olarak değiştirilmesinin tartışılması başlayacaktır" ifadesini kullanarak ""İnşallah, 17 Nisan'dan sonra Hayır çıkarsa Türkiye'yi Türkler yönetecek" dedi.

Kayseri Demokrasi Platformu'nun paneline katılan Özdağ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda 'Evet' ve 'Hayır' veren vatandaşlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniçağ'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidarı eleştiren Özdağ, "Bu ülkeyi iç savaş dili ile düşmanlaştırmayın. Evet diyenlere de hayır diyenlere de saygı gösterin. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve adaletsizlik bakanının söylemleri çok yanlıştır. 28 Mart 2017 Türk tarihinin utanç günlerinden biridir. Irak'ın parçalanması ve bağımsız Kürdistan süreci Ankara'nın gözleri önünde ceryan ediyor. Barzani ve Barzani'nin adamları Güneydoğu'ya elemanları Güneydoğu’da 'Evet' için çalışıyorlar. Hiç bir AK partili Kerkük'te yaşanan acımasız olaylara ses çıkarmıyorlar. Siz, Türk diplomasi tarihi için utanç kaynağısınız. Sayın Başbakan, operasyonlara katılan askerlerin tazminatlarını ödediniz mi? 16 Nisan’da Türk milleti 28 Martta olanların hesabını sizden soracaktır. Hayırlar yüzde 58'lerle geliyor" dedi.

“Kıbrıs'ın Yunanistan'a hediye edilmesi söz konusudur"

Özdağ, "Ben, bir iddiada bulunmak için dayanak beklerim. Bunu da bulduğum için söylüyorum, önümüzdeki dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin adının ve bunun adının Federal Anadolu Devleti olarak değiştirilmesinin tartışılması başlayacaktır. Önümüzdeki sene Kıbrıs'ta başlayan ve tavizlerle ilerleyen süreçte Kıbrıs'ın Yunanistan'a hediye edilmesi söz konusudur. Rumlar bununla ilgili isteklerini söylemeye devam ediyor. İlk istekleri de Türk ordusunun adadan çekilmesi oldu. Önümüzdeki günlerde yapılan süreçte, KKTC'nin tarihe gömülmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet diyeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Başbakan Binalı Yıldırım’ın miting konuşmaları ile ilgili de konuşan Ümit Özdağ, "Bizler, Başbakanı Başbakan Binalı Yıldırım'ın başbakan olarak kalması için çalışıyoruz. Başbakan 'milletvekilliği sistemi ile ilgili bizde temayül vardır, hiç kimsenin yakını vekil olmaz' diyor. Şimdi soruyorum Enerji Bakanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu damadı? Ben, Binalı Yıldırım'ın Hayır oyu vereceğini düşünüyorum. Siz, biz ülkücülere Fatiha okumayı bilmez dediniz, 16 Nisan'da size Fatiha okuyalım da görün" ifadesini kullandı.

"17 Nisan'da 'Hayır' çıkarsa Türkiye'yi Türkler yönetecek"





Kayseri MHP Milletvekili Prof. Dr Yusuf Halaçoğlu ise yaptığı konuşmada "İnşallah, 17 Nisan'dan sonra Hayır çıkarsa Türkiye'yi Türkler yönetecek. Anayasa diye önümüze getirilen 18 maddenin dışında daha birçok madde var. Bu anayasa Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyetinin kaldırılmasına yönelik anayasadır. Biz doğruyu anlattığımız zaman bizlere konuşacak salon vermiyorlar, elektrik kesiyorlar, konuştuğumuz salonları bastırtıyorlar. Siz, bu ülkeye Oslo ve Habur rezaleti yaşattınız. Diyarbakır'da megri türküleri söyleyerek gözyaşı dökerek bölmeye çalıştınız. Dün FETÖ'yü savundunuz. Onun için bilge adam dediniz. Siz sürekli aldattınız. Sürekli aldanan kişiler olduğunuz için neden size güvenelim" dedi.

Yeni Anayasa maddelerinin 18 maddesi ile ilgili değerlendirmede de bulunan Halaçoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mahkemeler bağımsız tabirinin yanına tarafsız tabiri eklediniz. Bunu kimse karşı çıkmaz. Sizler anayasanın 11 ve 14 maddesine çeşitli şartlar koydunuz. Cumhurbaşkanlığı maddesi içerisinde tarafsız kelimesini çıkartarak siyasi parti genel başkanlığı yapabilir şartı getirdiniz. Bu ülke milletvekili sayısı ile ölçülmez. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıyorlar. İyi halt yediniz. Milletvekili yaşını düşürdüler. Otobüs sürmek için alacağınız ehliyet için yaşınız 22 olması gerekirken, siz 18 yaşındaki gençlere 80 milyon insanımızı teslim edeceksiniz. Hayır diyenler teröristler eş değerdir diyorlar, ancak Barzani Evet diyor. Buna ne diyeceksiniz."

Programa katılan Bağımsız Milletvekilleri ve salonu dolduran vatandaşlar hep birlikte İzmir Marşı'nı okudu.