Eski MHP'li Sadi Somuncuoğlu: Bahçeli’nin açıklamaları bulanık, açık olan şey AKP ile işbirliği

MHP Aksaray Milletvekili ve Devlet Bakanı olduğu 2000 yılında Devlet Bahçeli’nin aksi yönündeki kararına rağmen cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu için partisinden ihraç edilen Sadi Somoncuoğlu, "Bahçeli'nin partili cumhurbaşkanı konusundaki açıklamaları bulanık. Açık olan şey AKP ile işbirliği" dedi.

Milliyetçi camianın önde gelen isimlerinden eski Bakan Sadi Somuncuoğlu, AKP’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ teklifinin, ‘tek adamlık’ anlamına geldiğini söyledi.

Yeni Hayat’tan Fatih Uğur'a konuşan Somuncuoğlu, Türkiye’de sadece demokrasinin işlememesi değil, bir hukuksuzluk sorunu yaşandığını dile getirdi.

“Partili cumhurbaşkanı Sovyetler’de vardı” diyen Somuncuoğlu, bu teklife karşı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını bulanık ve sıkıntılı bulduğunu söyledi. Somuncuoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Karşılığı kurultyay mı?

“Açık olan AKP ile iş birliği yapılacağıdır. Karşılığı da herhalde MHP Kurultayı için ödenmektedir. Bu iş birliği, Erdoğan’ın söylediği gibi, TBMM’de ‘yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanı’ konusunda MHP’nin oy vermesiyle yapılacaktır. Yeni anayasa düzenlemesiyle ‘Türk’ adı anayasadan çıkarılıp, egemenlik Türk Milletinden alınacak; partili cumhurbaşkanı ile de ülke tek kişiye teslim edilecektir. Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi. Sovyetlerde hiyerarşinin tepesinde Komünist Partisi, onun altında ise devlet vardır.”

"Ülkede hukuk yok"

“Türkiye’nin yaşadığı en önemli sorun hukukun işletilmemesi sorunudur. Demokrasinin ilk şartı işletilmiyor, ülkede hukuk yok. Adalet tesis edilmediğinden her gün anayasa ve hukukun çiğnendiği yeni ihlaller ve örneklerini yaşıyoruz. Hukukun işlemediği yerde demokrasi de anayasa da işlemez. Daha vahimi ise ‘ben böyle istedim böyle olacak’ diyenin dediği oluyor. Yani yine iş tamamen hukuksuz zeminde ilerliyor.”