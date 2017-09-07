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Eski MHP milletvekili: Üst düzey bir AKP yöneticisi 'FETÖ'den suçlanan kişileri kurtardı

“Gerçek Fetullahçılar şu anda geziyor, fink atıyor"

07 Eylül 2017 10:20

MHP Kayseri eski milletvekili Hasan Ali Kilci, üst düzey AKP yöneticisinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülke genelinde başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında suçlanan bazı kişileri adliyeden çıkardığını öne sürdü. Kayseri'de 'FETÖ' ile mücadelede yüzde 5'i bile yapılamadığını belirten Kilici “Gerçek Fetullahçılar şu anda geziyor, fink atıyor. Birçoğu da devlet kademelerinde halen görevde" dedi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberi aynen şöyle:

MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci, üst düzey bir AKP yöneticisinin, FETÖ'den suçlanan kişileri adliyeden kurtardığını iddia ederek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü var ama, FETÖ'nün inlerine girilemiyor” dedi. SÖZCÜ'ye konuşan Kilci, AKP'nin yetkili isimlerinden birinin 2 gün süreyle Kayseri Adliyesi'nde beklediğini ve FETÖ'den suçlanan bazı kişileri kurtardığını öne sürdü. MHP'li eski vekil Kilci şunları kaydetti: "

“Gerçek Fetullahçılar şu anda geziyor, fink atıyor. Birçoğu da devlet kademelerinde halen görevde. Kayseri'de FETÖ ile ilgili mücadelenin yüzde 5'i bile yapılmadı. Asıl sorun siyasi ayakta.' Kayseri'de FETÖ mensubu olmak bir dönem yükselen değer gibiydi, herkes ona sarılmıştı. Şimdi bakıyoruz 3-5 gariban ya tutuklu, ya ihraç ya da açıkta. Halbuki, gerçek Fetullahçılar şu anda geziyorlar, fink atıyorlar memlekette. Birçoğu da devlet kademelerinde halen görev yapıyorlar. Bunların Türkiye'deki en önemli şehri Kayseri'dir. Halen Kayseri'de FETÖ ile ilgili mücadelenin yüzde 5'i bile yapılmadı.”

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