Eski MHP milletvekili Dr. Nesrin Ünal'dan Koronavirüs ilacı: Yılan zehri ile karşılaşmış atın serumu

Eski MHP Antalya Milletvekili Dr Nesrin Ünal, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya Covid-19 hastalarını iyileştiren etkili bir ilaç bulduklarını açıkladı. Nesrin Ünal, doktor olan oğlu Hicazi Ünal ile yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Noter'de tescil ettirdiklerini de söyledi. İlacın içeriği ise özetle yılan zehri verilmiş bir attan elde edilen serum olarak açıklandı.

Muharrem Sarıkaya 'Covid 19-yılan zehiri-at sendromu' başlıklı yazısında şu bilgileri verdi:

"Yukarıdaki üçlünün bir araya gelebileceğine ihtimal vermek oldukça zor. Ancak konu dünyayı iki yıla yakın süredir dik tutan koronavirüs olunca olmasına ihtimal vermeyeceğimiz hiçbir konu kalmadı…

Üçünün birbiri ile ilişkisini bir araya getiren de eski Antalya milletvekili, Dr. Nesrin Ünal… Kendisi gibi doktor olan oğlu Hicazi Ünal ile birlikte yaptıkları araştırma sonucunda Covid-19 ile yılan zehri arasındaki bağı tespit etmişler.

Bununla da kalmamışlar, 20 Nisan 2020’de Notere gidip tescilini yaptırmışlar… Yani 1,5 yıl kadar önce bu sonuca varmışlar. Dr. Nesrin Ünal, önceki gün telefonda sohbet ederken konuyu açtı, koronavirüs kapanlara karşı yılan zehri ile karşılaşmış atın serumunun iyi geleceğini belirtti.

Önce şaka yapıyor sandım. Ancak ciddi bir ses tonuyla gerisini getirdi:

'Oğlum Hicazi ile yaptığımız çalışma gösterdi ki yılan zehri ile Covid-19 aynı reseptörü etkiliyor; aynı tepkiyi veriyor. İkisi de hücrede gidip aynı yere yapışıyor...'

Yılan zehrine karşı üretilen panzehrin nasıl elde edildiğini de anlattı: 'Yılan zehrinden bir miktar atlara verilir. Vücutlarında yılan zehrine karşı bir antikor oluşur; bunlar alınır ve serum haline getirilip yılan sokmasına karşı panzehir olarak kullanılır. Bu serum yılan zehrinin, Covid-19’un da bağlandığı reseptöre yapışmasını engeller… Yılan panzehrine kullanılan serum koronavirüsün de hücreye girmesini durdurur…'

Bir laboratuvar çalışmalarının olmadığını, ancak Brezilya’da maymunlar üzerinde yapılan deneylerin olumlu sonuçlandığına yönelik bir çalışmanın olduğunu söyledi... Türkiye’de bir çalışma yürütülürse fayda getireceğinin altını çizdi. Konuyu koronavirüs alanındaki çalışmalarıyla tanıdığım Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz’e sordum. Bu konuda önemli bir çalışmanın Türkiye’de de yürütüldüğünü belirtti ve faz aşamasına geldiğini söyledi…"