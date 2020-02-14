Eski MHK Başkanı Yavuz: Hakem katliamına az kaldı

Hürriyet gazetesi yazarı ve eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, kulüplerden hakemlere yönelik yapılan sert eleştiriler yüzünden, hakemlerin fanatik taraftarlarca linç edileceğini söyledi. Yavuz, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde hakemlerin araçlarına bomba konulmasını örneklendirdiği yazısında, "Çıkarlarınız için futbolu mahvettiniz. Hakemler üzerinden, yerlerde sürünen üslubunuzla beyanat vermeye bayılıyoruz. Hakem kararları başarısızlıklara çok güzel şal oluyor." ifadelerini kullandı.

Bülent Yavuz'un "Korkuyorum... Hakem katliamına az kaldı" başlıklı yazısında, VAR sisteminde alınan kararların analizlerinin daha sık yapılarak, standart dışı kararların da tartışılmasını istediğini söyledi.

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