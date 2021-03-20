Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti

Eski FIFA hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bülent Yavuz hayatını kaybetti.

Bir süreden bu yana kanser tedavisi gören eski MHK Başkanı ve eski hakem Bülent Yavuz 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bülent Yavuz, Süper Lig'de 8 sezon boyunca hakemlik yaparken 83 maç yönetmişti.

1 dakikalık saygı duruşu yapılacak

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.