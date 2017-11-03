Eski Merkez Valisi Veysel Dalmaz vefat etti

ANTALYA, (DHA)- ESKİ Merkez Valisi 59 yaşındaki Veysel Dalmaz, Ankara\'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eski Merkez Valisi Veysel Dalmaz, geçen çarşamba günü Ankara\'daki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dalmaz, ambulansla hastaneye götürüldü. Ameliyat edilen Veysel Dalmaz, ardından yoğun bakıma alındı. Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili bölge koordinatör valiliği de yapan evli ve 3 çocuk babası Dalmaz, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Gümüşhane ve Sivas valilikleri de yapan Veysel Dalmaz\'ın cenazesi yarın memleketi Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.



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