T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Merkez Valisi Veysel Dalmaz vefat etti

ANTALYA, (DHA)- ESKİ Merkez Valisi 59 yaşındaki Veysel Dalmaz, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

03 Kasım 2017 19:27

ANTALYA, (DHA)- ESKİ Merkez Valisi 59 yaşındaki Veysel Dalmaz, Ankara\'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Eski Merkez Valisi Veysel Dalmaz, geçen çarşamba günü Ankara\'daki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dalmaz, ambulansla hastaneye götürüldü. Ameliyat edilen Veysel Dalmaz, ardından yoğun bakıma alındı. Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili bölge koordinatör valiliği de yapan evli ve 3 çocuk babası Dalmaz, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Gümüşhane ve Sivas valilikleri de yapan Veysel Dalmaz\'ın cenazesi yarın memleketi Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHA ESKİ Merkez ValisiVeysel Dalmaz AnkaraEski Merkez Valisi Veysel DalmazAnkaraYakınlarınınDalmazAmeliyatVeysel DalmazTürkiye SuriyeliGümüşhaneSivasAntalya KumlucaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24