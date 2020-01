Eski Merkez Bankası Başkanı'ndan AKP'ye eleştiri: İşler iyi gitmediği için kurumları suçluyor

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, bankanın büyümeyi gözetmediğini savunan AKP’yi eleştirdi. Yılmaz “Merkez’in üzerine düşen fiyat istikrarını sağlamak. Önce kurumlara görev tanımı koyuyoruz, sonra siyasetçi kurumların istediği gibi davranmasını istiyor. İşler iyi gitmediği için kurumları suçluyor” dedi.

Eski Merkez Bankası Başkanı ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Direktörler Kurulu üyesi Durmuş Yılmaz, TCMB’nin yasalarla belirlenmiş görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek “Her kurum kendi üzerine düşen işi iyi yaparsa büyüme sağlanır. 2001 krizinden sonra önemli işler yaptık, hastalıklı yapıdan çıktık. Ancak şimdi işler kötüye gidince siyasetçi kurumları suçluyor” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye ekonomi konulu konferansa katılan Yılmaz, toplantı öncesi gazetemizin sorularını yanıtladı. Yılmaz, AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından her Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan “TCMB büyümeyi de gözetsin, faizi indirsin” eleştirilerine sert yanıt verdi. Yılmaz, toplumlarda ana hedefin her zaman büyüme ve istihdam olduğunu, bunu tek bir kurum başaramayacağı için her kuruma farklı görevler verildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Fiyat istikrarı büyümenin alternatifi değil. Fiyat istikrarı hedefi içinde zaten büyüme var. Enflasyonu kontrol altına almak kaliteli büyüme sağlar. Merkez nadasa hazırlıyor toprağı, kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Dolayısıyla fiyat istikrarı, finansal istikrar büyüme için ara hedeflerdir.”

Konferansta da eleştirilerini sürdüren Yılmaz, kurumların yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket ettiğini ve siyasetçilerin kurumların yapılarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Yılmaz “TCMB’ye fiyat istikrarı görevi verilmiş. Önce kurumları kuruyoruz, onlara tanımı koyuyoruz, sonra siyasetçi kurumların istediği gibi davranmasını istiyor. Müdahale olunca güven kalmıyor” dedi.

Merkez, doğru işler yapıyor

Durmuş Yılmaz, TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın bankaya yönelik eleştirilere tavrını nasıl değerlendirdiğiyle ilgili sorumuza ise “Bağımsız kurumların olduğu her yerde mutlaka demokrasi açığı var. Bu açığı kapatan da kurumlar. Merkez Bankası çok güzel iş çıkardı. Polemiğe girmek yerine doğru işler yaparak bu eleştirilere yanıt veriyor. İşinizi doğru yaparsanız insanlar sonucu görürler ve oradan iyi bir şey çıkacaktır, doğruluğu ortaya çıkacaktır. Merkez de bunu yapmaya devam ediyor” yanıtını verdi.