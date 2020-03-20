Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: İşsizlik Fonu devreye sokulabilir ama orada da nakit yok

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, vatandaşların Koronavirüs salgınından korunmak için evlerine kapanmasının ekonomideki toplam talebin düşmesine neden olduğunu belirterek, önlem olarak İşsizlik Fonu’un devreye sokulabileceğini ancak orada da nakit para kalmadığını belirtti.

Sözcü’nün haberine göre Durmuş Yılmaz, “Kala kala elimizde İşsizlik Fonu kalıyor eğer fonda para kaldıysa, 130 milyar TL bakiyesi olduğu söylenen işsizlik fonu var ama fonda nakit yok. Çünkü işverenden, devletten ve işsizden kesilerek biriktirilen bu fon aylık olarak kamu ihalelerine hazine borçlanmalarına kullanılıyor yani devlete bu parayı harcıyor, tahvil ve bono var nakit para yok sadece yükümlülük var” dedi.