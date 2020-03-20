Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: İşsiz Fonu var ama fonda nakit yok

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükûmetin ekonomiyi canlı tutmak için elinde kaynak olmadığını söyledi.

Sözcü'nün haberinegöre; Durmuş Yılmaz ekonomide toplam talebin canlı tutulması gerektiğini belirterek, "Yaşadığımız sağlık sorunu nedeniyle evlerden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu iki durum birbirine taban tabana zıt. Bu durumda hükümet ekonomi için var olan istihdamı muhafaza etmeli hatta yeni istihdam yaratmalı" diye konuştu.

"İşsiz Fonu var ama fonda nakit yok"

Yılmaz şöyle devam etti: "Kala kala elimizde İşsizlik Fonu kalıyor eğer fonda para kaldıysa, 130 milyar TL bakiyesi olduğu söylenen işsizlik fonu var ama fonda nakit yok.



Çünkü işverenden, devletten ve işsizden kesilerek biriktirilen bu fon aylık olarak kamu ihalelerine hazine borçlanmalarına kullanılıyor yani devlete bu parayı harcıyor, tahvil ve bono var nakit para yok sadece yükümlülük var."