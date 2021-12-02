Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Böyle bir ortamda Merkez Bankası’nın kura müdahalesi saçma

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın kura müdahalesine ilişkin olarak, ""Bu müdahaleyi saçma olarak değerlendiriyorum." dedi.

Dünya gazetesi yazarı Osman Arolat'a konuşan Yılmaz, "Bu müdahaleyi saçma olarak değerlendiriyorum. Yeni bir ekonomi politikası yoluna girilmiş, kurun seviyesine bakmam, enflasyonla mücadeleyi terk ediyorum, anlamına gelen açıklamalar yapılmışken, böyle bir ortamda Merkez Bankası’nın kura müdahalesi saçma... Bunun sonuç vermeyeceğini de müdahalenin hemen ardından, Cumhurbaşkanı’nın grup konuşmasında söylediklerinin ardından hemencecik gördük.” yorumunu yaptı.