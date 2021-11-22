Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti: Bu enflasyonla yaşanmaz, utanç verici bir durum

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Süreyya Serdengeçti, resmi rakamlarda dahi yüzde 20’ye dayanan enflasyonun utanç verici olduğunu ve bu şekilde yaşanamayacağını belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşe yazısında Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) düzenlediği “Ekonomide Gidişat Nereye” başlıklı toplantıya yer verdi. Toker’in aktardığına göre bu toplantıya katılan Serdengeçti, Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Buna göre Serdengeçti, “Bu enflasyonla yaşanmaz, utanç verici bir durum” derken genel kabul görmüş sıkı maliye ve para politikalarına dönülmesi gerektiğini ifade etti.

2001-2006 yılları arasında TCMB Başkanlığı görevini yürüten Serdengeçti’nin ekonomiye dair diğer tespitleri özetle şöyle:

“Fiyat istikrarı açısından 20 yıl öncesinin koşullarındayız.

Merkez Bankası'nın açıkladığı tahminler uzun zamandır tutmuyor. Ciddiyeti kalmamış. Burada bir kredibilite, bir inandırıcılık sorunu var.

Enflasyon 2004 yılında tek haneye düştü. Bundan cesaret alarak 2006 başında liradan altı sıfır atıldı. Utançtan kurtulduk. Görev sürem dolduğunda enflasyon yüzde 8.1'di.

Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi mümkün değildir. Enflasyon yüksek olursa faiz de yüksek olur.

Enflasyon ile büyüme ilişkisi anlaşılmak istenmiyor. Enflasyon yüzde 4'e inmeden sürdürülebilir büyüme olmaz. Kendimizi aldatmayalım.

Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki de iyi anlaşılmıyor. İşsizliğin yapısal nedenleri var. En iyi dönemlerde bile yüzde 9'un altına inmedi.

Enflasyon ortamında sabit gelirliler kendilerini koruyamıyor. Maaşı cebine koyduğu andan itibaren kırpılarak gidiyor. Burada ahlaki bir sorun var.”

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