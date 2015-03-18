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Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP'den aday adayı oldu

Durmuş Yılmaz, faiz tartışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile polemiğe girmişti

18 Mart 2015 17:02

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, MHP'den milletvekili aday aday oldu.

Ekonominin önemli isimlerinden Durmuş Yılmaz, görev süresi dolunca da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ekonomi başdanışmanı olarak Çankaya Köşkü’ne çıktı. Yılmaz, Gül’ün görev süresinin dolmasıyla birlikte Köşk’ten ayrıldı.

 

Hükümetle karşı karşıya gelmişti

 

Merkez Başkanlığı döneminde hükümetle özellikle faiz indirimi ve enflasyon konularında karşı karşıya gelen Yılmaz, Ankara Yenimahalle’deki mütevazi evinin kapısında serilmiş gazete üzerindeki ayakkabılarla gündeme gelmişti.

 

Erdoğan’la polemiğe girdiler

 

Durmuş Yılmaz’ın “Düşük faiz ile büyüme arasında bir bağ yok” çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan “Durmuş bey kendi işine baksın. Onu muhatap alacak değilim. Kendisinin başarısı ortadadır. ABD’ye bir baksın faiz oranı nedir enflasyon oranı nedir bunu bir öğrensin. Batı’ya bir baksın. Japonya’ya bir baksın. Bu konuda fazla konuşmaya da gerek yok” yanıtını vermişti.

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