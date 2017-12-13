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Ekonomi

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: 2005'ten bu yana 100 liranın satın alma gücü 35 liraya düştü

"Enflasyon kul hakkıdır"

13 Aralık 2017 10:53

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türk Lirası'ndan altı sıfırın atıldığı 2005 yılındaki 100 liranın bugünkü satın alma gücünün 35 liraya düştüğünü söyledi. Yılmaz, “hızlı ve sürdürülebilir büyüme” isteyen yönetimlerin mutlaka fiyat istikrarını sağlaması gerektiğini belirterek, “Enflasyon kul hakkıdır” dedi. 

Habertürk'te yer alan habere göre gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, 6 sıfır atılan liraya yeniden sıfır eklemenin gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine, buna gerek olmadığını ancak 6 sıfırın atıldığı 1 Ocak 2005’teki 100 liranın alım gücünün bugün 35 lira düzeyine indiğine dikkat çekti. Devletin görevinin vatandaşın cebine koyduğu, ülkenin itibarı olan paranın değerini korumak olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Paranın itibarı kayboldukça beraberinde dolarizasyonu getiriyor. Biz 2001 krizinden hiç ders almamış gibi görünüyoruz. 2001 krizine giden yolda bankalardaki mevduatın yüzde 70’e yakını yabancı paraydı ve dolayısıyla Türkiye’de ücretler, maaşlar, kiralar, yabancı parayla yapılıyordu. Biz dolar, Euro gibi yabancı paranın sahibi olduğu ülkelere kendimizi gönüllü olarak vergilendiriyorduk. Senyoraj gelirini bu ülkelere aktarıyorduk. Hızlı ve sürdürülebilir büyüme isteyen yönetimler, mutlaka fiyat istikrarını sağlamalılar.”

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