Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özatay: TCMB duyurusundaki 'dezenflasyonist' sözcüğü bir Cumhuriyet kurumuna yakışıyor mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit tuttu. Ayrıca yayımlanan PPK metninde, "mevcut parasal sıkı duruş" kararlılıkla devem edecektir dendi.

Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulundu. Ekonomistlerin yorumları şöyle:

TCMB eski Başkan Yardımcısı Ekonomist Fatih Özatay: "Mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.' 'Politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde... devam edilecektir.' Demek ki gerçekten para politikasının sıkı olduğunu ve de enflasyonu düşürücü yönde olduğunu düşünüyor TCMB. İlginç... Bu arada TCMB'nin faiz kararı duyurusundaki 'dezenflasyonist' sözcüğü bir Cumhuriyet kurumuna yakışıyor mu?



Ekonomist Uğur Gürses: "Sıkı' ve 'kararlılıkla' kelimeleri metne girmiş. Ama kimse bu politikanın sıkı olduğunu zaten düşünmüyor. Geçen ay neden bu kelimeyi (sıkı) metinden çıkardınız, şimdi neden eklediniz?"

Prof. Dr. Yalçın Karatepe: "Ülkenin gündemine bakınca pek bir anlamı yok, biliyorum; ama yine de paylaşayım MB faiz oranlarını değiştirmedi."

Doç. Dr. Baki Demirel kararın açıklanmasından önceki konuşmasını alıntılayarak: "TCMB politika faizini sabit bıraktı. ne demiştim; TCMB PPK bugün toplanacak ve bir faiz kararı alacak. Hem anlık makro-finansal görünüm hem de küresel iktisadi ve siyasi gelişmeler ve gelecek beklentiler de karar da etkili olacak. Şaka şaka faiz artırmayacaklar. İnşaata dayalı büyüme modelinde MB faiz artıramaz. Kaldı ki; ara politikası enflasyon hedeflemesi doğru strateji değil. Kontrolsüz sermaye hareketleri altında dışsal baskınlık yüksek ülkelerde imkansız üçlem geçersiz. Türkiye'nin iktisadi sorunlarının çözümü parasal değil mali tedbirler gerektirir. Para politikası destekleyici olmalı."