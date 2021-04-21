Eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara: Döviz satışları ülkeyi iflasın eşiğine getirdi

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kasım başında CDS priminin 560 puana kadar çıktığını belirterek "Bu sadece iflas riskinin aşırı yüksek olduğu ülkelerde görülür. Döviz satışları ülkeyi iflasın eşiğine getirdi" dedi

Merkez Bankası'nın (MB) 128 milyar dolarlık rezervinin satılmasına dair hükûmetten gelen farklı yanıtlar veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de açıklamalarda bulundu.



Ekonomistlerin "serbest kur" rejiminde MB'nin kuru tutmak için döviz satma görevi olmadığını belirtmelerine rağmen, MB'nin dolar satma yükümlülüğü varmış gibi konuşan Canikli, "Bir talep var TL'den dövize geçme talebi. Piyasa karşılamıyorsa MB karşılıyor. Aksi halde temerrüde düşer, iflas ederdik" dedi. Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara ise "Aksine rezervlerdeki hızlı erimeye Kasım 2020 itibarıyla son verilmeseydi ödemeler dengesi sorununa doğru gidiyorduk. Döviz satışları ülkeyi iflasın eşiğine getirdi" dedi.

"Bu düzey sadece iflas riskinin aşırı yüksek olduğu ülkelerde görülür"

Sözcü gazetesinin haberine göre; bu durumun ülke iflas riski göstergesi olan CDS primine bakarak anlaşılabildiğini söyleyen Kara, "Kasım başında CDS 560 düzeyine çıkmıştı. Bu düzey sadece iflas riskinin aşırı yüksek olduğu ülkelerde görülür. Kasımda ekonomi yönetimi değişikliği ile bu çıkmaz yoldan dönüldü.



Rezerv satışları durduruldu. Takip eden dönemde birkaç ay içinde CDS primi neredeyse yarıya düştü. Dolayısıyla faizleri düşük tutup rezervlerin hızla eritilmesinin ülke iflas riskini artıran en temel unsur olduğunu söylemek mümkün" yorumunu yaptı.