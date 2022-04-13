Eski Memur Sen Şube Başkanı, rüşvet paralarıyla hacca gitmiş, kadın öğretmenlerin odasına kamera koymuş!

Diyarbakır'daki ihalelere fesat karıştırıp haksız menfaat temin ettiği öne sürülen eski Memur Sen Şube Başkanı Yunus Memiş’in 150 yıl hapsi isteniyor. Memiş'in rüşvet parasıyla hacca gittiği, müdürlüğünü yaptığı öğretmen evinde kalan kadın öğretmenlerin odasına kamera koyup şantaj yaptığı iddia edildi.

Diyarbakır'da geçen yıl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki birçok ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 26 kişiye operasyon düzenlendi.

Savcılık, aralarında öğretmen evi müdürü, AKP milletvekili adayı ve eski Memur Sen Şube Başkanı Yunus Memiş’in de yer aldığı şüpheliler hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Polislerin yaptığı fiziki takip sonucu elde edilen fotoğraflar da delil olarak dosyaya girdi.

İddianameye göre Yunus Memiş, FETÖ'den ihraç edilen öğretmen evi çalışanı Ali K.’yı kurumda gayriresmi çalıştırmaya devam ettirerek ihale evraklarını hazırlattı. Uzaklaştırılması gereken Ali K.’nın maaşını da fesat karıştırdığı ihalelerden aldığı paralardan karşıladı. Bu durum polis tutanağı ve kamera kayıtlarıyla da tespit edildi.

"Tüm ihalelerde, ihale bedelinin KDV'sini rüşvet olarak alırdı"

Sözcü gazetesinin haberine göre; gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Ali K.’nın ifadesinde, "Yunus Memiş tüm ihalelerde, ihaleyi alan firmalardan, ihale bedeli meblağın KDV'sini ihale öncesi veya sonrasında rüşvet olarak alırdı. En son 18 bin lira rüşvet aldığına dair telefonumda ses kaydı var. Sağlam olan ve hiçbir tadilat gerektirmeyen yerler için ihale açıp, verdiği firmalardan haksız kazanç sağlıyordu" dedi.

Kadın öğretmenlere şantaj

Memiş’in rüşvetten gelen paralarla hacca gittiğini, bazı öğretmenlere AVM' deki ünlü bir giyim mağazasından takım elbise almaya zorladığını anlatan Ali K.’nın, şu iddialarda bulundu:



"Öğretmen evi konferans salonunu hiçbir resmiyete dökmeden bazı özel okul ve dershanelere toplantı amaçlı kiraya verir, kira bedelini elden alır cebine atardı. Konaklama bedeli misafirlerden “Kredi kartı cihazımız bozuk” denilerek elden alınırdı.

Bazı odalara kamera yerleştirip burada bazı kadın öğretmenlere “Elimde görüntüleriniz var” diyerek şantaj yapıyordu. Ya da onları farklı yerlere tayin edilmekle tehdit ediyordu. Ben FETÖ'den açığa alındıktan sonra bana, “Seni görevine iade ettireceğim, merak etme” diye vaat verdi. Ama ben ihraç edildim. Bana bu kez İdare Mahkemesi’nden bir hâkimle görüştüğünü ve mesleğe geri döneceğimi söyledi."

İddianamede Yunus Memiş’in haksız kazançla elde ettiği gelirlerle Winner Women Fitness adlı spor merkezine sanık Yusuf Vural ile gayriresmi ortak olduğu yer aldı. Yine Memiş’in haksız kazançlardan elde edilen geliri kuyumculardan altın alarak akladığı, ihale vereceği firmalardan aldığı rüşvetlere ilişkin polislerin yaptığı fiziki takip sonucu elde edilen fotoğraflar da delil olarak dosyaya girdi.

Para takip edilmesin diye Bitcoin almış

Paranın takibi olmasın diye haksız kazancın bir kısmını da Bitcoin satın alarak aklamaya çalıştığı belirtilen iddianamede, Memiş’in aldığı lüks marka araçların devrini ise 3'üncü şahıslar üzerine yaptığı bildirildi.

150 yıla kadar hapis istemi

Tamamı tutuksuz olan sanıklar hakkında öğretmen evindeki ihalelere fesat karıştırıp kamu kurumlarını zarara uğratmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, resmi ve özel belgede sahtecilik ile görevi kötüye kullanmak suçlarından 150 yıla kadar hapis isteniyor.