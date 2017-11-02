Eski meclis üyesini öldüren sanığa 25 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde geçen yıl sebze meyve komisyoncusu, MHP\'li eski belediye meclis üyesi 55 yaşındaki Mustafa Çeşme\'yi 18 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Çağlar Koca, 25 yıl hapse mahkum edildi.

Serik\'te geçen yıl 21 Eylül\'de kahveden çıkan sebze ve meyve komisyoncusu Mustafa Çeşme, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralı halde hastaneye götürülüp 22 gün yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Çeşme, 13 Ekim\'de yaşamını yitirdi. MHP\'den 1994- 99 döneminde Serik Belediye Meclis Üyeliği de yapan Mustafa Çeşme\'nin öldürülmesiyle ilgili olaydan 2 gün sonra gözaltına alınan Çağlar Koca tutuklandı.

\'DNA BAŞKALARI TARAFINDAN YERLEŞTİRİLDİ\'

Çağlar Koca\'nın \'kasten öldürmek\' suçundan tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Sanık duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme başkanı, Koca\'ya \'kasten öldürmek\'ten cezalandırılmasının istendiğini hatırlatarak son sözünü sordu. Çağlar Koca, mütalaayı kabul etmediğini, maktul Mustafa Çeşme\'yle hiç karşılaşmadığını belirterek, \"Maktulün tırnağı arasında çıkan DNA\'mın başkaları tarafından yerleştirildiğini düşünüyorum. Gizli tanıksa iftira atmak için yalan söylüyor. Raporlarım incelenirse benim mağdurla boğuşmadığım anlaşılır çünkü benim vücudumda herhangi bir boğuşma izi yoktur. Bu eylemi gerçekleştirmedim, beraatımı talep ediyorum\" dedi.

\'DNA 20 GÜN SONRA LABORATUVARA GÖNDERİLMİŞ\'

Sanık avukatı da müvekkiliyle maktul arasında herhangi bir husumet olmadığını anlatarak, \"Gizli tanığın müvekkille ilgili verdiği ifadeyi kabul etmiyoruz. Çünkü gizli tanığın müvekkile ait boy ve saçlarıyla ilgili bilgileri gerçek dışıdır. Ayrıca maktulün tırnak arasında bulunan DNA olaydan 20 gün sonra laboratuvara gönderilmiştir. DNA çok erken bozulan bir materyaldir. Ayrıca maktulün vücudunda bulunan bıçak izleri olayı 1 kişinin değil, birkaç kişinin gerçekleştirdiğini göstermektedir\" diye konuştu.

Davaya katılan Çeşme Ailesi\'nin avukatı ise savcının mütalaasına katıldıklarını, sanığın suçunun hem gizli tanık ifadesiyle hem de DNA delilleriyle sabit olduğunu söyleyerek, \'kasten öldürme\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çağlar Koca\'yı \'kasten öldürme\' suçundan ömürboyu hapse mahkum etti. Mahkeme, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle sanığın cezasını 25 yıla indirdi.



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