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Eski Mazlumder Başkanı Dr. Gergerlioğlu, barış mesajının ardından açığa alındı!

Gergerlioğlu, hukuki süreç başlatacağını duyurdu

14 Ekim 2016 02:42

Eski Mazlumder Başkanı ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden açığa alındı. Gergerlioğlu’nun bir fotoğraf ile paylaştığını mesajında “Bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..! Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden. Çocuklarımızın tabutu yanyana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza..!" ifadesi yer alıyordu.

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği tarafından soruşturma açılan Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, aynı gün ifadesi alınmadan Kocaeli Valiliği tarafından açığa alındı. 

Gergerlioğlu’nun paylaştığı mesaj şöyle:

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