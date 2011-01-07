-ESKİ MANKENLER SERBEST İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - İstanbul'daki fuhuş operasyonunda, ''mağdur'' sıfatıyla ifadelerine başvurulan aralarında eski mankenlerin de bulunduğu 9 kişi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin 7 aylık çalışması ve teknik takibi sonucunda, sabah saatlerinde 200 polisin katılımıyla 70 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski mankenlerin de aralarında bulunduğu 23 kadın ''mağdur'' sıfatıyla ifadelerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Asayiş Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Diğer mağdur kadınların emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında yeni gözaltıların da olduğu belirtildi.