T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESKİ MANKENLER SERBEST İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 17:08

-ESKİ MANKENLER SERBEST  İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - İstanbul'daki fuhuş operasyonunda, ''mağdur'' sıfatıyla ifadelerine başvurulan aralarında eski mankenlerin de bulunduğu 9 kişi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.   İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin 7 aylık çalışması ve teknik takibi sonucunda, sabah saatlerinde 200 polisin katılımıyla 70 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski mankenlerin de aralarında bulunduğu 23 kadın ''mağdur'' sıfatıyla ifadelerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişti.  Asayiş Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Diğer mağdur kadınların emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında yeni gözaltıların da olduğu belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24