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Dünya

ESKİ MANKEN PUTİN'İN FOTOĞRAFÇISI OLDU ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 13:31

-ESKİ MANKEN PUTİN'İN FOTOĞRAFÇISI OLDU ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, 25 yaşındaki eski model Yana Lapikova'yı kişisel fotoğrafçısı yaptı. İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesinin haberine göre, Başbakanlık basın danışmanı Dimitriy Peskov, basın merkezinin, diğer fotoğrafçılar Putin'in yardımcılarının etkinlikleriyle çok meşgul olduğu için bir süredir yeni fotoğrafçı aradığını belirtti. Cinsiyete bakarak seçim yapmadıklarını söyleyen Peskov, fotoğrafçı seçiminin tamamen mesleki hünerle ilgili olduğunu kaydetti. Pestov, Lapikova'nın mankenlik geçmişinin kendilerini ilgilendirmediğini, bunun suç olmadığını da ifade etti. Fotoğraf, Putin'in basın merkezinin yürüttüğü imaj stratejisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

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