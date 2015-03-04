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Eski manken Özlem Kaymaz, CHP'den aday adayı oldu

'Bir Galatasaraylı, bir Kadıköylü, bir Türkiye Güzeli...'

04 Mart 2015 14:05

1992 yılında Türkiye güzeli seçilen eski manken Özlem Kaymaz, CHP İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Kaymaz, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

CHP İstanbul 1.Bölge milletvekili aday adaylığı başvurusu yapılmıştır. Bir kadın, bir anne , bir yüzücü, bir yelkenci, bir İtalyan Liseli, bir Galatasaraylı, bir Kadıköylü, bir Türkiye Güzeli , bir engelli çocuk annesi , bir Cumhuriyet çocuğu olarak 16 yıl ülkemden uzakta yaşadıktan sonra şimdi kendi vatanımda, hepimizin davası için elimi taşın altına koymaya karar verdim! Allah utandırmasın. Yolumuz açık olsun.

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