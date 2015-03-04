Eski manken Özlem Kaymaz, CHP'den aday adayı oldu

1992 yılında Türkiye güzeli seçilen eski manken Özlem Kaymaz, CHP İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Kaymaz, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

CHP İstanbul 1.Bölge milletvekili aday adaylığı başvurusu yapılmıştır. Bir kadın, bir anne , bir yüzücü, bir yelkenci, bir İtalyan Liseli, bir Galatasaraylı, bir Kadıköylü, bir Türkiye Güzeli , bir engelli çocuk annesi , bir Cumhuriyet çocuğu olarak 16 yıl ülkemden uzakta yaşadıktan sonra şimdi kendi vatanımda, hepimizin davası için elimi taşın altına koymaya karar verdim! Allah utandırmasın. Yolumuz açık olsun.