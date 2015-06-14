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Dünya

Eski manken, İsveç'in yeni prensesi oldu

10 yıl önce verdiği üstsüz pozlarla gündeme gelen Sofia Hellqvist ile Prens'in evliliği oldukça tartışılmıştı

14 Haziran 2015 13:55

İsveç Prensi Carl Philip eski manken Sofia Hellqvist'le evlendi. basında sıklıkla 10 yıl önce verdiği üstsüz pozlarla gündeme gelen Sofia Hellqvist ile Prens'in evliliği oldukça tartışılmıştı.

36 yaşındaki Prens Philip, 30 yaşındaki eski manken Sofia Hellqvist'le 5 yıldır birlikteydi. Dünyanın dört köşesinden kraliyet ailesi üyelerini biraraya getiren düğün, Stockholm'deki Kraliyet Sarayı'nda yapıldı.

Tören sırasında heyecanlanan Prens, gelinin yüzüğünü takarken zor anlar yaşadı. Çift dini tören sonrası, at arabasıyla Stockholm sokaklarına dökülen İsveçlileri selamladı. Yeni evli çift, evliliklerine destek veren İsveçlilere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Prens, eşini öpmeden önce "bize verdiğiniz destek İsveç'in sevgi dolu sıcak bir ülke olduğunun ispatı" diyerek kalabalığa seslendi.

Prensin bu sözleri sarf etmesinin arkasında bundan sonra Prenses Sofia olarak anılacak eşinin geçmişi yatıyor. 30 yaşındaki Hellqvist, eski bir manken ve televizyon yıldızı. sveç basını onu hala,10 yıl önce bir erkek dergisine verdiği üstsüz pozlarla hatırlıyor.

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