Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın çocukları yeni şirket kurdu. Abdullah Unakıtan, Zeynep Unakıtan Çaylı, Fatma Unakıtan Kanmaz’ın ortak olduğu İstanbul Euro Asia İleri Teknoloji Endüstri Parkı İşletmeleri Anonim Şirketi 23 Mart 2015 tarihinde faaliyete geçti.

2 milyon 300 bin lira sermayeli şirket; ileri teknoloji parkı alanında sanayi, araştırma kurumları, üniversiteler, özel ve kamu sektörleri arasında işbirliğini kuracak ortam sağlayacak.

Neşe Karanfil’in Hürriyet’te yayımlanan haberine göre, İhracatta artış, yabancı sermaye girişi, know-how akışını teşvik edecek. İleri Teknoloji Endüstri Parkı arazisi üzerinde imar sınırları içinde yer verilen ticaret alanlarında bürolar, işhanları, çarşı, AVM, çok katlı mağazalar, bankalar, okullar, sinema ve tiyatro salonları gibi eğitim ve sosyal tesisler yapıp bunları işletebilecek ya da kiraya verebilecek.

Serbest bölge kurabilecek

Şirket ayrıca serbest bölge kurabilecek, kurulmuş serbest bölgelerle işbirliği yapabilecek. İleri Teknoloji Endüstri Parkı arazisi üzerinde yer verilen turizm alanlarında otel yapıp kiraya verebilecek. Arazi ve binalar içinde ortak alan olarak bodrum katlarda konferans salonu, mescit, taziye evi gibi kamuya açık hizmet fonksiyonları bulunan tesisler yapabilecek. 27 Mart 2015 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan ilana göre ortaklar arasında Unakıtanlar’ın kurdukları şirketler de var. Büyük hissedar Abdullah Unakıtan’ın sahibi olduğu AB Gıda. AB Gıda sermayenin 805.000 lirasını, Fatma Unakıtan Kanmaz ile Zeynep Unakıtan Çaylı’nın şirketi Telemobil sermayenin 460.000 lirasını, Zeynep Unakıtan Çaylı 355.400 lirasını, Fatma Unakıtan Kanmaz 355.400 lirasını, Abdullah Unakıtan da 324.200 lirasını karşıladı