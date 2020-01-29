Eski Maliye Bakanı Ağbal’dan deprem vergisi açıklaması: Harcadığımız her kuruşun hesabını veriyoruz

Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 'deprem vergileri' yeniden gündeme geldi. Muhalefet deprem vergilerinin akıbetini sorarken iktidardan deprem vergilerine ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Eski Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal vergilere ilişkin, "Harcadığımız her kuruşun hesabını veriyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Harcanması gereken yerlere harcandı" ifadesini kullandı.

Ağbal, Ankara Sanayi Odası’nın meclis toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deprem vergileriyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, “Devletin harcadığı her kuruşun hesabını veriyoruz. Toplanan vergiler özel fona harcanmamış, bütçenin genel geliri olmuş. Alnımız açık ve kimsenin konuşamayacağı bir şey yok” diye konuştu.

Ağbal açıklamasını şöyle sürdürdü:

"1999 depreminde o zaman doğru bir tercihle acil bir durum var acil bir ihtiyaç var bir defalık vergiler getirilmiş ek gelir vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi, bu arada da özel iletişim üzerine bir vergi getirilmiş. Sonraki yıllarda da bunlar geçici maddeler uzatılmış ama bu toplanan vergiler öyle bir özel fona özel hesaba alınıp da oradan harcanmamış bütçenin genel geliri olmuş oradan harcanmış.

Vatandaşlarımızın konutlarının yeniden inşası, imarı ve bu anlamda kentsel dönüşümle ilgili 2016 yılında faiz desteği, kira desteği gibi enstrümanlar geliştirildi. Kentsel dönüşüm uygulaması için bütçeden normalde yapmadığımız bir şey yaptık özel hesap uygulaması başlattık. Normalde bütçenin bütün gelirleri havuza gelir, harcamaları da havuzdan yapılır. Ama dedik ki kentsel dönüşüm çok özel öneme sahip bir konu bu konuya özel bir gelir tahsis edeceğiz ve buradan harcayacağız. Bugün birçok kentimizde İstanbul başta olmak üzere insanlarımız bölgelerini kentsel dönüşüme katılıyorlar. Dolayısıyla buradan da bütçeden ciddi anlamda kaynaklar harcıyoruz.

Elazığ depreminde bu kadar hızlı müdahale edebildiysek, çok hızlı bir şekilde koordine olabildiysek bunların hepsi için bütçeden kaynak tahsis ettik. Yatırım tarafından, cari harcamalarımızda, personel harcamalarımızda deprem konusunda harcadığımız konular bu topladığımız özel iletişim vergisinden kesinlikle daha fazla. Bugün AFAD'ın bütçesi sürekli artıyor. Ve AFAD'a daha fazla kaynak tahsis edeceğiz.

Alnımız açık, kimsenin konuşamayacağı bir şey yok. Özel iletişim vergilerinden toplanandan daha fazla kaynağı bütçe için ayırdık. Milletimiz rahat olsun. Deprem konusunda hükümet olarak, devlet olarak son derece önemsiyoruz, bütçenin imkânını zorlayarak talepleri karşılıyoruz"