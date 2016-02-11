Eski makam aracında bulunan molotofa 9 yıl hapis cezası

Hakkari'de belediyeye ait eski makam aracında molotof kokteyli bulunmasıyla ilgili davada Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Belediye Sekreteri Fahri Kanat ile Belediye Meclis Üyesi Fehmi Koç'a 9 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

CNN Türk'ün haberine göre; Hakkari'de Depin Kontrol noktasında 30 Nisan 2014 tarihinde polis, durduğu belediyeye ait eski makam aracında arama yaptı. Aramada molotof kokteyli bulunan araçta bulunan Belediye Sekreteri Fahri Kanat ile Belediye Meclis Üyesi Fehmi Koç gözaltına alındı.

İki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tarafından tutuksuz olarak yargılanmaya başladı. Kanat ile Koç'un yargılandıkları davanın bugün (10 Şubat 2016) karar duruşması Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, her iki sanığa da 'Örgüte silah sağlamak' suçundan 9 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Mahkemede hazır bulunan Fahri Kanat, tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Fehmi Koç için de yakalama kararı çıkarıldı.