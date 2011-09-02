Eski Libya'nın paraları yeni Libya'ya

T24 - Paris’te düzenlenen 'Libya'nın Dostları' konferansından, Kaddafi’ye ait mal varlıklarının yeni yönetime verilmesi kararı çıktı.



Libya'nın geleceği, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 60 ülkenin katılımıyla Paris'te düzenlenen konferansta masaya yatırıldı.



‘Libya'nın Dostları’ konferansının ardından açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’den geldi.



Sarkozy, Muammer Kaddafi'nin yurt dışında dondurulan mal ve paralarının ülkenin yeniden inşaası için tahsis edilmesine karar verildiğini açıkladı.



Sarkozy, toplantıya katılan ülkelerin oy birliğiyle, Muammer Kaddafi'nin yurt dışında dondurulan para ve mal varlıklarının Libya'da yeni yönetime verilmesine karar verdiklerini söyledi.



Sarkozy, ''Kaddafi'nin ve yakın çevresinin el koyduğu paralar, Libyalılara geri verilmeli. Hepimiz burada dondurulan mal ve para varlıklarının Libya'nın geleceğinin finanse edilmesi için konusunda görüş birliğine vardık''diye konuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nden de ülkede barış ve uzlaşma süreci başlatmasını ve bağışlayıcı bir tutum sergilemesini istediklerini ifade etti.



Sarkozy, Kaddafi'nin sivil halk üzerinde tehdit olmaya devam ettikçe NATO operasyonlarının süreceği uyarısında da bulundu.

Cameron da konuştu



İngiltere Başbakanı David Cameron da yine aynı toplantıda yaptığı konuşmada, bugünkü konferansa katılan ülkelerin, Libya'daki yeni yönetime tam destek taahhüdünde bulunduklarını söyledi.



David Cameron, Libya'daki NATO operasyonlarının, sivil halkı korumak için devam edeceği uyarısında bulundu.

NOTLAR



— Libya Ulusal Geçiş Konseyi, Liberation gazetesi tarafından ortaya atılan ve Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Fransa'ya Libya petrolünün yüzde 35'inin verilmesi konusunda anlaşma yapıldığı yolundaki iddiayı yalanladı.



— Konferansın açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ''Ulusal Geçiş Konseyi ile yakın bir şekilde çalışmak için bu ülkeye en kısa zamanda bir BM heyeti göndermek istiyorum'' dedi.



— BM Genel Sekreteri, 20 Eylül'de BM’de üst düzey bir toplantı düzenleneceğini söylerken, başından bu yana Libya konusundaki girişimlerin ve toplantıların BM şemsiyesinde olması konusunda ısrarcı olduğu bilinen Türkiye’nin bu gelişmeden memnun olduğu kaydedildi.



— ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libyalı muhaliflere, Muammer Kaddafi yönetiminden ele geçirilen silahların komşu ülkeleri tehdit etmek ve dünya barışı ve istikrarı aleyhinde kullanılmaması uyarısında bulundu.



— Clinton, yeni yönetime, ''başta kadınlar olmak üzere bütün azınlıkların haklarını garanti altına alması'' çağrısında bulundu.



— Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Amerikalı mevkidaşı Hillary Clinton ile görüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Paris'teki büyükelçiliğinde yapılan ve 1 saat süren görüşmede Libya'daki gelişmeler, Suriye'deki son durum ve Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı.



