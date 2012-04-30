Eski Libya Başbakanı'nın cesedi Tuna'da bulundu

Eski Libya Başbakanı ve Petrol Bakanı Şükrü Ganem'in öldüğü açıklandı. Avusturya polisi, Ganem'in cesedinin Tuna nehrinde bulunduğunu duyurdu.

69 yaşındaki Ganem, merkezi Viyana'da bulunan bir şirkette danışman olarak çalışıyordu. Polise göre, Ganem, Pazar günü çok erken saatlerde evinden ayrıldı.

Ganem, geçen yılki ayaklanma sırasında ülkesinden kaçmış ve isyancılara yönelik saldırıları eleştirerek durumun artık dayanılmaz hale geldiğini, bakanlığını sürdüremeyeceğini söylemişti.

2003-2006 yılları arasında başbakanlık yapan Ganem daha sonra 2011'e kadar kadar petrol bakanı olarak görev yapmıştı.

Viyana'da yoldan geçen bir kişinin Ganem'in köprü altındaki cesedini görerek polise bildirdiği belirtiliyor.

Polis sözcüsü Roman Hahslinger, Ganem'in giyinik olduğunu, üzerinde çalıştığı şirketin adının yer aldığı bir belgeden başka kimlik bulunmadığını, eski Başbakan'ın çalıştığı şirketin personeli tarafından teşhis edildiğini söyledi.

Hahslinger, Ganem'in rahatsızlanarak nehre düşmüş olabileceğini, önümüzdeki günlerde otopsi yapılacağını açıkladı.

Geçen Haziran'da Libya'dan İtalya'ya kaçan Ganem'in bir süredir ailesiyle Viyana'da yaşadığı kaydedildi.

Ganem, Kaddafi döneminde sık sık Viyana'da ülkesini temsilen Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği OPEC'in toplantılarına katılıyordu.

Libya'da ayaklanma Ekim'de Kaddafi'nin öldürülmesiyle son buldu.

Haziran'da Libya'da yeni anayasayı hazırlamakla görevli kurucu meclisin üyelerini belirlemek için seçim yapılacak. (BBC Türkçe)