Eski lastiklerle çalışan kızlar futsalda şampiyon oldu

Mithat ABAKAN /MANAVGAT (Antalya), (DHA)

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde imkansızlıklar içerisinde antrenman yaparak gündeme gelen Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu\'nun Kız Futsal Takımı, il genelinde yapılan Küçük Kızlar Futsal Turnuvası\'nda şampiyonluğa ulaştı.

Antalya- Isparta sınırında, Manavgat\'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet Ortaokulu\'nda aynı zamanda müdür vekili olan beden eğitimi öğretmeni Belin Ada öncülüğünde 6\'ncı sınıf öğrencilerinden 12 kişilik futsal takımı kuruldu. Herhangi bir antrenman ve spor malzemesine sahip olmayan takım, çalışmalarını okulun bahçesindeki beton zeminde yaptı. Yeterli spor ekipmanı olmayan Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı, eski araç lastikleri ve çıta gibi malzemelerle yaptıkları antrenmanlarla gündeme geldi.

GRUBU LİDER TAMAMLADILAR

Bunun sonrasında malzeme yardımları yapılan Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Antalya\'da okul sporları kapsamında düzenlenen Küçük Kızlar Futsal Turnuvası\'nda A grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak, 15 Mayıs\'ta yapılacak il şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR

Turnuvanın final grubunda yarı finalde Şehit Ufuk Baysan Ortaokulu\'yla karşılaşan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu kızları karşılaşmadan 7- 2\'lik galibiyetle ayrıldı. Final maçında daha önce grup maçlarında karşılaştıkları ve yendikleri Süleyman Demirel Ortaokulu karşısında her iki yarıda da üstün oynayan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu takımı, maçı 4-1\'lik skorla kazanarak şampiyon oldu. Final grubu maçlarında takımı Yeşilbağ mahalle muhtarı, imam ve aileleri de yalnız bırakmadı.

MANAVGAT\'IN EN UZAK MAHALLESİ

Okul Müdür vekili ve beden eğitimi öğretmeni Belin Ada, turnuvada elde edilen başarının öğrencileri açısından büyük önem taşıdığını ve kendilerine güvenin geldiğini belirtti. Manavgat\'ın en uzak mahallesi olduklarını aktaran Belin Ada, \"Mahallemizden ilçe merkezine gitmek bile 3- 3.5 saat tutuyor. Bize özellikle ulaşım konusunda turnuva süresince destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi\'ne, konaklamamızda yardımcı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyoruz\" dedi.

Belin Ada, öğrencilerin futsalla birlikte takım olmayı ve birlikte hareket etmeyi, böylece çok daha büyük başarılara imza atacaklarını gördüklerini de kaydetti.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Takımın kaptanı 11 yaşındaki Emine Kaygısız da bu sene oldukça zor şartlar altında başladıkları çalışmalar sonucunda küçükler kategorisinde Antalya birincisi olduklarını, hedeflerinin yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonasında mücadele ederek final oynamak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Final maçı öncesi seremoni

- Maçtan görüntüler

- Ailelerin gol sevinci

- Ödül töreni

- Antrenman görüntüleri (Arşiv)

