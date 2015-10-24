Eski Kültür ve Turizm Bakanı: Turizmde siyasi manipülasyon yapılıyor

CHP'den ihraç edilmesinin ardından AKP'ye geçen ancak oradan da ayrılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'ye çalışmak için gelen yabancıların da turist olarak sayıldığını ve 36 milyon olarak belirtilen turist sayısının gerçekte 30 milyon olduğunu savunarak, "Turizmde siyasi manipülasyon yapılıyor" dedi.

Turizmi Geliştirme Platformu tarafından ‘Turizmin Geleceği’ konulu panel ve çalıştayda konuşan Ertuğrul Günay, Türkiye’de eğitilmiş insan emeğinin hakettiği yeri bulamamasının sadece turizmde değil, diğer sektörlerde de yaşandığını söyledi.

"Turizmde siyasi bir manipülasyon var"

Turizmde 1980’den bu yana alınan yolun çok başarısız olmadığını belirten Ertuğrul Günay, 1980’de 1 milyon olan turist sayısının bugün 30 milyonlarla telaffuz edildiğini ama 36 milyonu biraz abartılı bulduğunu kaydetti. Günay, “Çünkü Türkiye’ye çalışmaya gelenler de yabancı pasaportla giriş çıkış yaptığı için bu hesabın içine katılıyor ve ortalama kişi başına gelirle çarpılıp Türkiye’nin turizm kişi başına geliri de biraz yükseltiliyor. Burada bir siyasi manipülasyon var. Ama gerçekte biz 30 milyon turist alıyor, 30 milyar dolar da gelir elde ediyoruz” dedi.

Turizm verilerinin bu yıl biraz geriye gidecek gibi göründüğüne de işaret eden Günay, Türkiye için 30 milyon turist, 30 milyar dolar gelirin yeterli olmadığını, 50 milyon turist-50 milyon dolar gelir hedefine ise bugün gelinen noktada ulaşılmasına yönelik kaygılar olduğunu dile getirdi. Turizmde destinasyonun güven ve barış içinde olması gerektiğinin önemine değine Günay, “Huzurlu bir ülke olması gerekiyor ama bu açıdan son yıllarda bir imaj sorunumuz oluştu” diye konuştu.

"Biz de doğrusu o hükümet içerisinde biraz koalisyon yapısı gibiydik"

Rusya’daki krizin Türkiye turizmi üzerindeki olumsuz etkilerine de değinen Günay, Türkiye’nin çok iyi bir tanıtım kampanyası yaparak bu açığı kapatabilecekken, son yıllarda karşılaşılan sorunları aşmak için bir tanıtım gayreti de göremediğini kaydetti. Türkiye’nin tanıtımını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tekeline aldığını belirten Günay, “Peki bu bir-iki yıl içinde dünyadaki konjektörü iyi okuyamayıp, bakanlık bunu yapamayınca sektör ne yapacak? Sektör kendi arasında 40 parça. Sektörü yukarıdan aşağıya dikey bir örgütlenme tarzında zapturapt altına alacak değil. Ama bir koordinasyon çatısı içinde toplayacak bir düzenleme yararlı olabilir düşüncesini taşıdık biz” dedi. Böyle bir çerçevede bir çatı örgütlenmesi olabilir mi anlayışla görev döneminde bir yasa hazırladığı ve içindeki Rehberlik Yasası’nın çıktığını anlatan Günay, şöyle konuştu:

“Ama turizm çatı örgütlenmesini kuracak olan yasanın ‘Ya yeni bir meslek örgütlenmesi olmasın, karşımıza yeni bir sivil toplum gücü çıkmasın. İşte Tabipler Birliği, TMMOB falan var. Oradan zaten başımız ağrıyor’ anlayışında bazı arkadaşların direnciyle karşılaştık. Biz de doğrusu o hükümet içerisinde biraz koalisyon yapısı gibiydik ve ne yazık ki benim temsil ettiğim taraf azınlıkta kaldı. Ne yazık ki bu yasa çıkmadı.”