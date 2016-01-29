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Eski Kültür Bakanı Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Topçu, seçim kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilmişti

29 Ocak 2016 18:18

Seçim kabinesinde Kültür ve Turzim Bakanlığı görevini üstlenen Yalçın Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevine getirildi.

Milliyet'in haberine göre 63. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı olan Topçu, Nevşehir Dernekler Federasyonunda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kendisine, Başdanışman olduğunu ilettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sayın Cumhurbaşkanımız bizi lütfetmişler"  dedi.
 
Topçu, "Milletin başı, yüzde 52 ile seçilmiş, demokrasi tarihimizde  benzeri yok. Birileri zaten bunu bildiği için hazmedemiyor. Bizim demokrasi  tarihimizde milletin doğrudan oyuyla ve bu kadar oranla seçilmiş bir başka  cumhurun başı yok. Tabi böyle bir cumhurun başının bize, devlete, millete  hizmette, kendi yanında bizim tecrübelerimizden istifade etmeyi uygun görmesi,  bizim için şeref. Devlet bize görev verir, 'başüstüne' deriz" değerlendirmesinde  bulundu.
 
Irak-Suriye meselesi, terör, başkanlık sistemi ve yeni Anayasa  konularına ilişkin açıklamalar da yapan YalçınTopçu, PKK terör örgütünün iki  kutuplu olarak ele alınması ve buna göre mücadele edilmesi gerektiğini  belirterek, "İhanetin bir ucu içeride, bir ucu dışarıda" dedi.


 
"Başkanlık sistemi Türkiye için elzemdir ve şarttır"


 
Topçu, "Bölücü terör meselesi, Kürt, Türkmen savaşı değildir. 5 milyon  hane birbirine kız almış, kız vermiş. Bin yıllık birlikteliğimizi koyalım bir  tarafa, 5 milyon hane dayı olmuş, yeğen olmuş. Onun için bu savaşın adı Kürt,  Türkmen savaşı değil. Bu savaşın adı bölücü terör örgütü ile Türkiye Cumhuriyeti  milletinin bir tamamının ve onun arkasındaki 72 düvele karşı verdiği savaştır.  Yani hendeklerde sizin karşınızda 72 düvel var" diye konuştu.
 
"Başkanlık sistemi gelince ülke bölünecek" iddialarına değinen Topçu,  milletin bu ülkeyi bölmeye çalışanların başına gök kubbeyi indireceğini ifade  ederek, şunları kaydetti: "Ne bölmesi? Bunu söylerken hiç mi sıkılmazsınız siz? Üniter birliği,  yapıyı, muhafaza eden bir sistem olduğunu zaten bunu savunan en bir numara  söylüyor. Bunlar terk edilir ve inşallah başkanlık sisteminin, dediğim gibi model  ülkelerde nasıl olduğu bize göre bir başkanlığın nasıl olacağı tartışılır, bunlar  konuşulur. Dünyanın geldiği konjonktürde, Türkiye'nin geldiği bu noktada üniter  yapıyı muhafaza edecek, yasamayı, yürütmeyi yargıyı ayrı ayrı kendi alanlarında  güçlü kılacak, bir başkanlık sistemi Türkiye için elzemdir ve şarttır. Yeni  anayasa da bununla ilişkilidir."

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