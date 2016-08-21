Eski Kültür Bakanı Mahir Ünal için 'kripto FETÖ'cü ihbarı yapan 'yaşlı teyze' aranıyor

İktidar partisi, bir yandan 'FETÖ ile mücadele' konusunda kararlar alırken, diğer yandan parti içinde "kripto FETÖ'cüler var" diye sahte ihbarda bulunanları takibe alıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın başına gelenler, suç duyurusu konusu olurken, Ankara'da film gibi anlar yaşandığı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre bir süre önce, hükümet üyelerine ve istihbarat birimlerine darbecilerin AKP yöneticisi ve bakanlarla ilgili 'kripto FETÖ'cü olduklarına dair bir kampanya başlatılacağı ihbarı geldi. Bu ihbardan bir hafta sonra Ankara Çukurambar'daki bir Telekom bayiine gelen ve kontürlü telefonu kullanmak isteyen yaşlı bir kadın ilginç olayın başlangıcı oldu.

"Aynen söyledi mi?"

Bayi çalışanlarını, 'özel konuşacağım' diye kapının önüne çıkaran kadın, eski bakan Mahir Ünal başta olmak üzere Kahramanmaraş'taki bir grup AK Partilinin kripto FETÖ'cü olduğunu ihbar etti. Bol bir mont giyen ve başına şal saran kadın, kapıda arabayla bekleyen ve 'Aynen söyledin mi' diyen adamla birlikte uzaklaştı. Kapının önünde konuşmaları dinleyen bayi, aracın plakasını aldı. Halen, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili olan Mahir Ünal'a mail attı. Ünal, partinin avukatlarıyla suç duyurusunda bulundu. Aracın plakası yargıya iletildi. Adalet Bakanlığı devreye girdi. Şimdi sahte ihbarı yapan kadın ve adam aranıyor. Ünal, FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak isteyen cemaatçi bir grubun, bu tür faaliyet içinde oldukları istihbaratının devletin ilgili birimlerinde bulunduğunu anlattı. Ünal, duyarlı bir vatandaşın mailiyle olaydan haberdar olduğunu, bu kişiyi arayarak teşekkür ettiğini söyledi. Ünal, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın olayı araştırmaya başladığını da bildirdi. Bayinin, Ünal'a gönderdiği ve suç duyurusu dosyasına giren ilginç mail şöyle:

"Telefonda bir sürü isim verdi"

"Merhabalar... Ankara Çukurambar İşçi Blokları Mahallesinde Türk Telekom bayisi işletmekteyim. Müşterilerimizin kullandığı kontörlü telefon için bugün bir yaşlı teyze geldi. Dışarı çıkmamızı, konuşmalarını duymamamızı istedi. Daha sonra FETÖ ihbar hattını aradı, bir sürü isim, kurum adı verdi. Özellikle sizin isminizi vurguladı. Bir de Kahramanmaraş'ta kardeşiniz varmış onu vurguladı... Daha sonra çıktı. Teyzeyi bir araç getirmiş, o aracı süren kişi 'Aynen söyledin mi konuştun mu' filan diye sordu. Önce normal geldi olay, bazen gizli konuşmalar yapıyorlar telefonda... Yaşlı teyze dedik, asılsız filan diye düşündük... Fakat aracını getirmiş olması ve araçtaki kişinin sorması ilgimizi çekti. Sizin o örgütle alakanız olmadığını bildiğimizden ve inandığımızdan ulaşmak istedim. Aracın plakası mevcut... İyi çalışmalar..."