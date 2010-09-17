-ESKİ KÜLTÜR BAKANI İNTİHAR ETTİ PRAG (A.A) - 17.09.2010 - Çek Cumhuriyeti'nin eski kültür bakanlarından, oyuncu ve radyocu Martin Stepanek intihar etti. Polis sözcüsü Andrea Kropacova, 2006-2007 döneminde Kültür Bakanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Stepanek'in dün gece başkent Prag'daki evinde silahıyla intihar ettiğini söyledi. Radio Free Europe (RFE) radyosunun muhabirliğini de yapan Stepanek'in neden intihar ettiği ise bilinmiyor. 1947'de tiyatrocu bir ailenin çocuğu olarak dünyada gelen Martin Stepanek, ilk kez 1968'de sahneye çıkmıştı. Siyasi nedenlerle birçok kez sahneyi bırakmak zorunda kalan Stepanek, 1981'de Avusturya, 1983'te de Almanya'ya göç etmişti.