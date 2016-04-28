Eski Kültür Bakanı Günay: AKM'yi yıkmak için kamuoyu oluşturuyorlar

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık, Atatürk Kültür Merkezi’nin yenilenmesi ihalesini 2012 yılında alan iki firmadan biri olan TACA İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt'un, "İnşaata başladığımızda ilk şaşkınlığı temelde yaşadık. AKM’nin temelinin altında su geçiyor. Kolonların malzeme yapısını incelerken gördük ki, bazılarının içi neredeyse boş. Karar verdik AKM’yi renove etmek doğru olmaz. En iyisi yıkıp yeniden yapmak. Konuyu Ertuğrul Günay'a bildirdik, "Durun bakalım" dedi" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak, "Günay 2013 yılının ocak ayında istifa ettiği halde AKM inşaatı o yıl haziran ayına kadar yani 6 ay daha sürdü. Gezi olaylarının hemen ardından bakanlık emriyle durduruldu. Ardından 6 ay da polis kışlası olarak kullanıldı. Kimse çürüdüğünden veya yıkılma tehlikesinden söz etmedi. Peki şimdi bu çıkış nedir? Ertuğrul Günay’ın tespiti: AKM’yi yıkmak için kamuoyu oluşturuyorlar" diye yazdı.

Melih Aşık'ın, "AKM yıkılacak!" başlığıyla yayımlanan (28 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Atatürk Kültür Merkezi’nin yenilenmesi ihalesini 2012 yılında alan iki firmadan biri olan TACA İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt, gazetecilere özetle demiş ki:

- İnşaata başladığımızda ilk şaşkınlığı temelde yaşadık. AKM’nin temelinin altında su geçiyor.

Kolonların malzeme yapısını incelerken gördük ki, bazılarının içi neredeyse boş. Karar verdik AKM’yi renove etmek doğru olmaz. En iyisi yıkıp yeniden yapmak.

Müteahhit firma bu saptamayı dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a bildiriyor. Onların ifadesine göre Günay inanmıyor, gelip görmem lazım, diyor, kolonları görünce yanıtı şu oluyor:

- Durun bakalım...

Tayyar Akkurt gazetecilere durumu özetliyor;

- Biz de durduk. Bence teknik olarak o binanın yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor.

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Biz konuyu Ertuğrul Günay’a sorduk... Ertuğrul Günay binanın kendisine gezdirildiği ve müteahhide “Durun bakalım” dediği iddiasını reddediyor. “Böyle bir şey olmadı, üstelik inşaat durmadı” diyor.

Nitekim Günay 2013 yılının ocak ayında istifa ettiği halde AKM inşaatı o yıl haziran ayına kadar yani 6 ay daha sürdü. Gezi olaylarının hemen ardından bakanlık emriyle durduruldu. Ardından 6 ay da polis kışlası olarak kullanıldı. Kimse çürüdüğünden veya yıkılma tehlikesinden söz etmedi.

Peki şimdi bu çıkış nedir? Ertuğrul Günay’ın tespiti:

- AKM’yi yıkmak için kamuoyu oluşturuyorlar...