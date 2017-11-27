Eski Kuleli Askeri Lisesi komutanlarına 3'e kez müebbet istemi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz bölgelerinde yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, askeri lisenin komutanları eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın da aralarında bulunduğu 76'sı tutuklu 103 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

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