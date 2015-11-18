Eski Kraliçe 'hırsızlık'tan gözaltına alınmış

Ağırbaşlılığı ve insancıl yönetimiyle ülkesinde geniş kesimlerin sevgisini kazanan eski Hollanda Kraliçesi Beatrix'in, çocukken 'hırsızlık' suçu nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Beatrix ve kız kardeşi Irene, anneleri Kraliçe Juliana'nın talimatı üzerine, normalden daha uzun süre nezarette tutuldu.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre bu bilgi, Hollanda'da Salı günü piyasaya çıkan "Amerikalı Prenses" adlı kitapta yer aldı. Tarihçi Annejet van der Zijl tarafından kaleme alınan kitapta, Prenses Beatrix'in vaftiz annesi olan ünlü iş kadını Allene Tew'in hayatı anlatılıyor.

Bir dönem New York'un en zengin kadını olarak bilenen Tew, 1911 yılında Paris'e yerleştikten sonra Hollanda Kraliyet Ailesi ile iyi ilişkiler geliştirdi.

Kraliçe Juliana'nın yakın dostu olan Tew, Prenses Beatrix'in de vaftiz anneliğini yaptı.

Kraliçe Juliana, Prenses Beatrix ile Irene'nin karıştığı "hırsızlık" olayını, Tew'e yazdığı bir mektupta anlattı.

Meyve hırsızlığı

Üzerinde tarih bulunmayan mektuba göre, Beatrix ile Irene, okul çıkışında arkadaşları ile birlikte bir manavın önünden geçerken, dışardaki tezgahtan meyve çaldılar.

Bunu gören manavın çağrısı üzerine olay yerine gelen polis, Prenses kız kardeşler ile arkadaşlarını karakola götürdü.

Yapılan inceleme sonucu meyve çalanlardan ikisinin prenses olduğu ortaya çıkınca polis anneleri Kraliçe Juliana'yı aradı.

Polise, ne ceza verdiklerini soran Kraliçe, "2 saat nezarette kalacaklar" yanıtı üzerine, "Çok iyi" diyerek, kızların fazladan birer saat daha ceza verilmesini istedi.

Kraliçe, mektupta bu talimatın gerekçesini, "Çünkü onların diğer arkadaşlarına örnek olması gerekirdi. Bu nedenle fazladan ceza verdirdim" diye açıkladı.

Allene Tew de, cevaben yazdığı mektupta yakın arkadaşı Juliana'yı bu davranışı nedeniyle kutladı. Tew, Kraliçe'nin kararını, "Çok akıllıca ve bilgece bir ceza" diye değerlendirdi.

Kitapta çalkantılarla dolu yaşamından kesitlere her verilen Allene Tew, 1955 yılında öldü.

Tew'in vaftiz anneliğini yaptığı Prenses Beatrix ise, 30 Nisan 1980'de annesi Juliana'dan Kraliçe tacını devraldı.

Adı, "mutlu eden" anlamına gelen Betrix, 33 yıl süren Kraliçeliği boyunca Hollanda halkına huzurlu ve refah dolu bir yaşam sundu.

Tepki çeken evlilik

Sosyoloji, siyaset bilimi, tarih ve hukuk konularında eğitim alan Beatrix, 1965 yılında Nazi örgütlenmesinde yer alan Alman diplomat Claus von Amsberg ile evlendi.

Kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanan bu evlilik, onun başarılı ve güler yüzlü yönetimi nedeniyle bir süre sonra gündemden düştü.

Hem Alman kökenli bir aileden gelmesi hem Protestan olması nedeniyle "azınlık" sınıfında yer alan Beatrix, ülkedeki azınlıklarla sıcak ilişkiler geliştirdi.

Kraliçe Beatrix, 75 yaşına bastığı 30 Nisan 2013'de tahtını oğlu Willem - Alexander'e bıraktı. Beatrix, tacını devrettikten sonra yeniden prenses ünvanını aldı.