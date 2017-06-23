Eski korgeneral Talu, 13 Temmuz'da darbecileri uyarmış: Operasyon yapacaklar!

15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce, eski Genelkurmay Personel Başkanı ve çatı davası sanıklarından İlhan Talu’nun, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün TSK içindeki 'FETÖ'ye operasyon yapacağını söylediği ortaya çıktı

HaberTürk'te yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi TSK’daki 'FETÖ' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma ve 16 Temmuz’da başlatacağı operasyonla terör örgütünü tedirgin eden İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato’nun Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne gönderdiği 78 müzekkerenin içeriğine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre Bato’nun Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği’ne gönderdiği ve Genelkurmay’daki FETÖ’cüler tarafından cevap verilmeyen 78 müzekkerede, özellikle kozmik bilgilerin bulunduğu birimlerden sorumlu isimlerin belirlenmesi istedi. Müzekkerelerde ayrıca Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk davaları ile ilgili arama yapılan askeri üslerin sorumluların tespit edilmesini talep eden Bato, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda 2010 yılında imzasız ihbar mektubu üzerine yapılan aramada görev alanların listesini de istedi. Savcı, 78 müzekkere ile 260 personelin ismini öğrenmeye çalıştı.

Yer tespiti istedi

Müzekkerelere cevap verilmemesi üzerine Bato, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığı toplantının ardından TSK’dan ihraç edilen Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse, eski Genelkurmay Personel Başkanı İlhan Talu, Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Mehmet Partigöç, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Akın Öztürk, Balyoz raporunu hazırlayan Alpay Ahmet Erdoğan, Kuzey Grup Komutanı Ayhan Bay, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Mehmet Nuri Başol, Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanı Fatih Celaleddin Sağır, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Nejat Atilla Demirhan, Ordu Harekât Kurmay Başkanı Ekrem Çağlar ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hidayet Arı’nın da aralarında bulunduğu 65 kişinin yerinin belirlenmesi için talimat verdi.

Talu dillendirdi

Başsavcıvekili Bato’nun talimatıyla İzmir polisi 16 Temmuz sabahı operasyon için hazırlık yapmaya başladı. Hazırlıktan TSK’daki FETÖ’cüler haberdar oldu. 13 Temmuz günü Genelkurmay’da yapılan toplantıda, eski Genelkurmay Personel Başkanı İlhan Talu’nun İzmir Cumhuriyet Başsavcılığ’nın talimatıyla İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyon yapacağını dillendirdiği belirtildi. Bunun üzerine FETÖ, TSK’daki ‘altın nesil’ dedikleri adamlarını kaybetmemek için 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu.

Bato’nun talimatıyla yer tespiti yapılan ve 16 Temmuz sabahı gerçekleştirilmesi planlanan operasyon darbe girişiminden dolayı ertelendi. 26 Temmuz günü İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, Konya ve Eskişehir’in de aralarında bulunduğu 22 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda, listede ismi bulunan ve darbe girişiminden tutuklu olmayan 15’i asker 20 kişi gözaltına alındı.