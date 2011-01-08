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Dünya

ESKİ KOMUTANLARIN OĞULLARINDA BİR TON KOKAİN BUONES AİRES (A.A)

08 Ocak 2011 09:12

-ESKİ KOMUTANLARIN OĞULLARINDA BİR TON KOKAİN BUONES AİRES (A.A) - 08.01.2011 - İspanya'da, üçü eski hava kuvvetleri komutanlarının çocukları olan 4 Arjantinli özel bir uçakla taşıdıkları yaklaşık bir ton kokainle yakalandı. Arjantin hükümet yetkilisi Anibal Fernandez, Arjantin tıbbi nakil şirketi Medical Jet'e ait uçağın 2 Ocakta Buenos Aires'in batısındaki Moron'dan kalkarak Barcelano'nın El Prat Havalimanına indiğini açıkladı. Fernandez, İspanyol güvenlik yetkililerinin uçakta 900 kilo kokain bulduklarını söyledi. Arjantin basını, kokainin büyük ölçüde saf ve 30 milyon avro değerinde olduğunu bildirdi.  Operasyonda, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Jose Julia'nın iki oğlu ile 1976-1983 askeri diktatörlüğü dönemi hava kuvvetleri komutanlarından Jose Miret'in oğlunun aralarında olduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Dördüncü kişinin kimliği hakkında ise bilgi verilmedi.

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