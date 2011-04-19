T24 LogoT24 Logo
Dünya

ESKİ KOMUTAN MCCHRYSTAL AKLANDI WASHINGTON (A.A)

19 Nisan 2011 12:51

-ESKİ KOMUTAN MCCHRYSTAL AKLANDI WASHINGTON (A.A) - 19.04.2011 - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rolling Stone dergisinin hakkında yayınladığı yazının ardından istifa eden, Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerinin eski komutanı Orgeneral Stanley McChrystal'in hakkında açılan soruşturmada aklandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ay süren soruşturma boyunca birçok tanığın ifadesine başvurulduğu, hazırlanan soruşturma raporunun incelendiği belirtildi ve McChrystal'ı askeri kuralları ihlal etmekle suçlamak için yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Eski komutan, Rolling Stone dergisindeki yazıda aktarılan açıklamalarında Başkan Barack Obama yönetimini eleştirmiş, ardından 23 Haziran 2010'da istifa etmişti. Öte yandan, Rolling Stone dergisinin konuya ilişkin internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Pentagon raporu, dergide yayımlanan yazımızda ifade edilen gerçeklerle çelişen hiçbir güvenilir kaynak (veya daha doğrusu adı belirtilen bir kaynak) göstermemiştir'' ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Pentagon'un McChrystal'in dergide yayımlanan yorumları yaptığını doğrulayacak tanıklar bulamamasının şaşırtıcı olmadığı, çünkü sorgulanan kişilerin ''bu yorumların yapıldığını kabul etmeleri durumunda kariyerlerinin tehlikeye gireceğini bildikleri'' öne sürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24