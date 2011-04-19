-ESKİ KOMUTAN MCCHRYSTAL AKLANDI WASHINGTON (A.A) - 19.04.2011 - ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rolling Stone dergisinin hakkında yayınladığı yazının ardından istifa eden, Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerinin eski komutanı Orgeneral Stanley McChrystal'in hakkında açılan soruşturmada aklandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ay süren soruşturma boyunca birçok tanığın ifadesine başvurulduğu, hazırlanan soruşturma raporunun incelendiği belirtildi ve McChrystal'ı askeri kuralları ihlal etmekle suçlamak için yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Eski komutan, Rolling Stone dergisindeki yazıda aktarılan açıklamalarında Başkan Barack Obama yönetimini eleştirmiş, ardından 23 Haziran 2010'da istifa etmişti. Öte yandan, Rolling Stone dergisinin konuya ilişkin internet sitesinden yaptığı açıklamada, ''Pentagon raporu, dergide yayımlanan yazımızda ifade edilen gerçeklerle çelişen hiçbir güvenilir kaynak (veya daha doğrusu adı belirtilen bir kaynak) göstermemiştir'' ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Pentagon'un McChrystal'in dergide yayımlanan yorumları yaptığını doğrulayacak tanıklar bulamamasının şaşırtıcı olmadığı, çünkü sorgulanan kişilerin ''bu yorumların yapıldığını kabul etmeleri durumunda kariyerlerinin tehlikeye gireceğini bildikleri'' öne sürüldü.