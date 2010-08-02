-ESKİ KOLORDU KOMUTANIN DAVASI DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanlığı inşaat ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin olarak, eski Kolordu Komutanı emekli Korgeneral Ethem Erdağı ile emekli 2 albay hakkında devam eden dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Edinilen bilgiye göre, davanın son celsesi, 30 Temmuz Cuma günü Genelkurmay Askeri Mahkemesinde görüldü. Askeri Mahkeme, eski 8. Kolordu Komutanı emekli Korgeneral Ethem Erdağı ile eski 8. Kolordu Komutanlığı Maliye Bütçe Şube Müdürü emekli Maliye Kıdemli Albay Yücel Boztuna ve İstihkam Şube Müdürü emekli İstihkam Kıdemli Albay Erdoğan Yılmaz hakkındaki davada, isnat edilen suç tarihinin 31 Aralık 2002 olduğuna dikkati çekti. Dava zaman aşımı süresinin 1 Temmuz 2010 itibarıyla dolduğunu göz önüne alan mahkeme, sanıklar hakkındaki davanın, 765 sayılı eski Türk Ceza Kanununun (TCK) 102. ve 104. maddeleri uyarınca düşürülmesine karar verdi. -DAVANIN GEÇMİŞİ- 8. Kolordu Komutanlığı'nda, 2002-2003 yıllarındaki inşaat ihalesine ilişkin davayı gören Genelkurmay Askeri Mahkemesi, emekli Korgeneral Erdağı'yı, ''görevi kötüye kullandığı'' iddiasıyla 11 ay 25 gün hapis, 213 YTL adli para ve 2 ay 28 gün memuriyetten men cezasına mahkum etmişti. Sanıklardan emekli Albaylar Boztuna ve Yılmaz'ın da arasında bulunduğu 8 sanık daha Erdağı ile aynı hapis ve para cezasına çarptırılmış, sanık Nusret Altıncı dışındakilere ayrıca 2 ay 28 gün memuriyetten men cezası verilmişti. Bir sanık ise 10 ay 5 gün hapis, 182 YTL adli para ve 2 ay 15 gün memuriyetten men cezası almıştı. Mahkeme, tüm sanıklara verilen hapis cezalarını para cezasına çevirerek, para ve memuriyetten men cezalarını ertelemişti. Askeri Yargıtay, mahkeme kararını, Hazine zararının saptanmasında usule aykırılık, gerekçe çelişkisi ve zafiyeti ile noksan soruşturma gibi sebeplerle, bütün sanıklar yönünden bozmuştu. Bozma kararı sonrasında Askeri Mahkemede tekrar görülen davada, Erdağı, Boztuna ve Yılmaz önceki cezaların aynısına çarptırılırken, verilen cezaların hükmünün açıklanması geri bırakılmıştı. İşadamı Nusret Altıncı'nın dosyasını görevsizlik kararıyla Elazığ Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderen mahkeme, diğer sanıkların ise beraatına karar vermişti. -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ- Erdağı, Boztuna ve Yılmaz, haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi ise 21 Nisan 2010'da itirazları kabul etmişti. İtirazın ardından davayı tekrar gören mahkeme, 17 Haziran 2010'daki celsede, dava dosyasının dönüşünü bekleyerek, duruşmayı 30 Temmuz 2010'a ertelerken, son celsede, zaman aşımı nedeniyle Erdağı, Boztuna ve Yılmaz hakkındaki davanın düşmesine karar verdi.