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’Eski kocam dövdü’ şikayetiyle karakola gitti, cinayetten tutuklandı

Hastanede tedavi altına alınan kadının UYAP sorgusunda cinayetten arandığı ortaya çıktı

11 Aralık 2015 11:49

İstanbul’da eski kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla karakole giden D. T.’nin, Adana’da görülen bir cinayet davasından dolayı 8 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkınca polis D.T.’yi gözaltına alarak cezaevine gönderdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ali Aksoyer’in haberine göre Esenyurt’ta 3 çocuğu ile birlikte oturan D. T., polise ihbarda bulunarak eski eşi tarafından darp edildiğini söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan D. T.’nin yüzünde ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından D. T. evine döndü.

Yediği dayağın ardından kardeşinin evinde kalmaya başlayan D. T., daha sonra şikayet için gittiği karakolda büyük bir şok yaşadı. Karakolda dayak olayıyla ilgili ifadesi tamamlanan Dürdane T.’nin, yasa gereği yapılan UYAP sorgusunda, Adana’da görülen bir davada hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine, mağdur sıfatıyla karakola gelen D. T. gözaltına alındı. D.T.’nin bir cinayet davasıyla ilgili yargılanıp ceza aldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Dürdane T. cezaevine gönderildi.

 

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