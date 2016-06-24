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Eski Kocaeli Belediye Başkanı Sefa Sirmen tutuklandı!

Sirmen hakkında İzgaz şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullanmaktan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

24 Haziran 2016 17:48

İzmit Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Sefa Sirmen’e, İzmit Gaz A.Ş. (İzgaz) şebekesinin yapılmasında görevini kötüye kullanmaktan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Sefa Sirmen cezaevine girdi.

İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2002 yılında İzgaz şebekesinin yapımında görevini kötüyü kullandığı iddiası ile Sefa Sirmen ve 15 kişi hakkında 2006 yılında dava açıldı. Sefa Sirmen ve 15 sanık 2011 yılında beraat etti. Yargıtay’ın kararı bozması sonucu Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen dava geçen yıl şubat ayında sonuçlandı. Mahkeme, Sefa Sirmen ile kendisinden sonra bir dönem İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Hikmet Erenkaya’yı 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı. Sirmen ve Erenkaya kararı temyiz etti. Yargıtay, Sirmen ve Erenkaya’nın itirazlarını değerlendirirken, sadece Sirmen’e ceza verdi.

Sefa Sirmen bugün İhsaniye Mahallesi’nde bulunan evinden polisler tarafından alınarak Kocaeli T Tipi Cezaevi’ne getirildi. Sefa Sirmen cezaevine konulurken, avukatı Merih Kuruçelik, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Sirmen’in oğulları cezaevine geldi. Merih Kuruçelik, Sirmen’i cezaevinde ziyaret etmek için içeri girerken, "İzgaz’dan kesinleşmiş cezası vardı. O yüzden cezaevine girdi" dedi.

Sirmen, 2002 - 2007 arasında CHP’den Kocaeli Milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti. Sirmen, 2014 yılındaki yerel seçimde ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığını koymuş ancak seçilememişti. 

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