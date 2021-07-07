Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın basın danışmanı Ali Bizden, "milli güvenliğe aykırılık" gerekçesiyle Türkiye'ye alınmadı

Eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı süresince basın danışmanı olarak görev yapan Ali Bizden'in Türkiye'ye girişinin engellendiğini duyurdu. Bizden ise, gerekçe olarak "milli güvenliğe aykırı" denildiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, “güvenlik gerekçesi” ile Türkiye’ye alınmadığını açıkladı. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ali Bizden’e uygulanan zorba yöntemi” kınadığını belirtti.

Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanlığında görev sürem boyunca basın sorumlusu olarak sorumluluk üstlenen sayın Ali Bizden'in Sabiha Gökçen havaalanında Türkiye’ye girişine engel konarak telefonuna ve parasına el konulduğunu ve sabah saatlerinde geri gönderileceğini yapmış olduğu paylaşımdan öğrenmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Akıncı, şöyle devam etti:

"Hakkında hiç bir yargı kararı ve aslında ortada bir suç yokken, bu değerli arkadaşımızın maruz kaldığı muamele yüz kızartıcıdır. Tek suçu benim yakın bir çalışma arkadaşım olmaktan ibaret olan Ali Bizden’e uygulanan bu antidemokratik zorba yöntemi şiddetle kınıyor, tüm toplum kesimlerimizi ve örgütlerimizi bu çirkinliğe karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum."

"Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak"

Akıncı'nın basın danışmanlığını yapan Ali Bizden de Facebook hesabından paylaştığı duyuruda şunları söyledi:

"İstanbul Sabiha Gökçen'e geldim. 8 Eylül 2020'de 5 yıllık giriş yasağı konmuş. Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak. G82 dendi. Telefon ve param alınıyor. Sabah 6.20'de KKTC'ye geri gönderileceğim söylendi."

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