Eski KKTC Cumhurbaşkanı: Barbaros Şansal'a sınır dışı yasal değil; verilmiş eski karar yok, hükümet kılıf yaratıyor!

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, modacı Barbaros Şansal'ın KKTC'den 'eski bir karara dayalı sınırdışı edildi" iddialarının gerçek olmadığını belirterek "Şansal'ın eski bir karara dayalı sınırdışı edildiği iddiası gerçek değildir, hükümet yasal olmayan davranışa kılıf yaratmaktadır" dedi.
Ne olmuştu?
Modacı Barbaros Şansal "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla savcılığa çıkarılmış ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Şansal sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklanmıştı.