Eski KKTC Cumhurbaşkanı: Barbaros Şansal'a sınır dışı yasal değil; verilmiş eski karar yok, hükümet kılıf yaratıyor!

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, modacı Barbaros Şansal'ın KKTC'den 'eski bir karara dayalı sınırdışı edildi" iddialarının gerçek olmadığını belirterek "Şansal'ın eski bir karara dayalı sınırdışı edildiği iddiası gerçek değildir, hükümet yasal olmayan davranışa kılıf yaratmaktadır" dedi.

Şansal'ın eski bir karara dayalı olarak sınırdışı edildiği iddiası gerçek değildir. Hükümet yasal olmayan davranışına kılıf yaratmaktadır. — Mehmet Ali Talat (@M_A_Talat) 3 Ocak 2017

Ne olmuştu?

Modacı Barbaros Şansal "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla savcılığa çıkarılmış ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Şansal sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklanmıştı.