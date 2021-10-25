Eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan büyükelçilere destek: Kavala, Demirtaş ve birçok kişinin özgürlüklerinden yoksun halde tutulması hiçbir hukuk normuyla açıklanamaz

KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda,"Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve daha birçok kişinin özgürlüklerinden yoksun halde tutulması, bazı aydınların Türkiye dışında yaşamak zorunda bırakılması hiçbir çağdaş hukuk normuyla açıklanamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı Türkiye siyasetiyle ilgili kaygılarını dile getirerek,"Türkiye’de tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

10 ülkenin büyükelçisi, Gezi davası sanığı iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini savunan bir açıklama yayınlamış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edileceklerini söylemişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yorum yapan eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise büyükelçilere destek çıktı.

Akıncı'nın açıklamaları şöyle:

"Tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor"

"Türkiye’de tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor. Her açıdan Türkiye’nin etkisi altında bulunan KKTC’de de maalesef durum vahim bir noktadadır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve daha bir çok kişinin özgürlüklerinden yoksun halde tutulması, bazı aydınların Türkiye dışında yaşamak zorunda bırakılması hiç bir çağdaş hukuk normuyla açıklanamaz."

"Ekonomik, siyasal iflas ve yozlaşma Kıbrıslı Türkleri de derinden etkilemektedir"

"Ali Bizden, Ahmet An ve Ali Kişmir’in Türkiye’ye girişini yasaklayan anlayış da aynı hukuksuz siyasetin bir sonucudur. 10 yabancı büyükelçiyi Türkiye’den kovma noktasına varan bu antidemokratik siyaset duvara toslamaya mahkumdur. Ne yazık ki, acısını Türkiye’de yaşayanlar kadar, hatta fazlasıyla Kıbrıslı Türkler de çekmektedir. Ekonomik, siyasal iflas ve yozlaşma Kıbrıslı Türkleri de derinden etkilemektedir. Çıkış yolu, evrensel hukuk normlarına, insan haklarına, demokratik ilkelere saygılı, dünya ile barışık bir politika izlenmesinden geçmektedir. Kıbrıs’ta da olmayacak formüllerle zamana oynamayı bırakarak, tek mümkün çözüm olan federal çözüm doğrultusunda, uluslararası toplumla işbirliği içinde çalışmak zorunluluğu vardır. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta daha iyi bir geleceğe ulaşabilmenin yolu budur."

Ne olmuştu?

18 Ekim'de aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçiliği Gezi davası sanığı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden bir açıklama yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu açıklamaya tepki göstererek, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim" diye konuşmuştu.