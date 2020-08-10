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Dünya

Eski KKTC Başbakanı, 'milletvekilliğinden' istifa etti

10 Ağustos 2020 23:46

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı, milletvekili Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

KKTC milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi üyesi eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Uzun bir süredir İstanbul’da yaşayan Özgürgün, "1998’den beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisi’nden ‘Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir’ prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum" açıklaması yaptı. 

Özgürgün’ün dokunulmazlığı hakkındaki “yolsuzluk” iddiaları nedeniyle kaldırılmıştı. Özgürgün’ün istifasıyla boşalan sandalye için 11 Ekim’de seçim yapılacak. (DHA)

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