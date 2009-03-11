Eski Kırgız bakana gözaltı

Kırgızistan Mahkemesi, bir Türk vatandaşının öldürülmesine karıştığı öne sürülen eski Dışişleri Bakanı Alikbek Cekşenkulov için 1 ay gözaltında kalma süresi belirledi



Cekşenkulov'un avukatı Asel Argınbayev, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, Leninskoye Mahmekesinin, Cekşenkulov'un Milli Güvenlik Komitesinde 1 ay süreyle gözaltında kalmasına karar verdiğini belirterek, müvekkilin, "cinayete karışmak ve tabancasını başka birine vermekle" suçlandığını ifade etti.



Cekşenkulov'un ikinci avukatı Nina Zotova da, mahkeme kararına bir üst mahkemede itirazda bulunacağını söyledi.



Polis, 9 Aralık 2007 tarihinde Türk iş adamı Çetin Servet'in öldürülmesinde kullanılan silahın, Sivil Parlamento Hareketi Koordinatörü ve Adalet İçin Muhalefet Hareketi lideri Cekşenkulov'a ait olduğu gerekçesiyle, kendisini gözaltına almıştı.



Cekşenkulov polis ifadesinde silahın, devrik lider Askar Akayev döneminde Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcılığı görevi sırasında kendisine hediye verildiği belirtmiş, silahını kimseye vermediğini kaydetmişti. Cekşenkulov ayrıca, öldürülen Türk iş adamını tanımadığını ve iş çevrelerinde kendisiyle hiçbir zaman karşılaşmadığını belirtmişti.



1969 doğumlu Servet, Talas kentinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.



Cekşenkulov, 2005 yılında halk devrimi sırasında Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'e destek çıkmıştı, Cekşenkulov, 2005-2007 arasında Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

